Nikdo nepřiletí, tým přišel o kvalitu. Basketbalisté musí improvizovat

A tak čeští basketbalisté zahájí kvalifikaci o mistrovství světa 2023 ve značně pozměněné sestavě.

„Je to komplikace, protože tým přišel o kvalitu,“ přiznává manažer reprezentace Michal Šob.

„Ale v žádném případě nechceme slevit z našeho cíle, kterým je jednoznačně postup na šampionát.“

Cesta na něj, kterou Češi zahájí v pátek v Bosně (od 20.00), však bude mnohem trnitější.

A ukáže, jak si národní tým zvládne poradit bez největších hvězd.

Bez tahounů, kteří reprezentaci vystřelili k šestému místu z předloňského MS v Číně i k historické účasti na olympijských hrách.

Jeden pivot z pěti

Minimálně v prvních dvou kvalifikačních oknech, tedy ve čtyřech zápasech, se Češi budou muset obejít bez krajánků z NBA Satoranského a Víta Krejčího. Euroliga nepustí k reprezentaci Veselého, nedorazí ani mladíci z americké univerzitní ligy NCAA v čele s Janem Zídkem.

A podkošoví hráči Balvín a Patrik Auda zase nepřiletí ze svých klubů v Japonsku, neboť by po návratu museli do desetidenní karantény a zmeškali by zápasy.

„Z prvních pěti pivotů, kteří s námi v minulých letech hráli, přijel pouze Martin Peterka. Je to velká komplikace,“ rovněž říká trenér Ronen Ginzburg.

Zatímco NBA, NCAA a Euroliga reprezentační přestávky nemají, tudíž je dopředu jasné, že s hráči z nich nemohou národní celky počítat, japonská liga pauzu vyhlásila.

Jenže kvůli pandemii to nestačí.

O možném uvolnění reprezentantů jednali Češi s tamními úřady už od her v Tokiu. Ještě před týdnem drželi naději, že díky sportovní výjimce si Auda a Balvín zkrátí povinnou izolaci na tři dny.

„Ale bohužel i tohle padlo, protože se ukázalo, že pak by sice mohli trénovat, ale nesměli by se účastnit utkání, protože to jsou hromadné akce, na které se vztahuje karanténa dalších sedm dní,“ vysvětluje manažer Šob.

Dál plánuje hledat cesty, jak japonskou protistranu obměkčit. S výhledem na únor, kdy bude kvalifikace o MS pokračovat, ale změnu postoje nevidí reálně.

„Hráči chtějí přijet. Dokonce jsme i zvažovali, že by dorazili třeba jen na jedno utkání. Ale bohužel taháme za kratší konec, záleží na japonské prefektuře.“

Musíme improvizovat

Kvůli podkošové krizi sáhlo vedení reprezentace třeba po šestatřicetiletém Petru Bohačíkovi, který navlékne český dres po deseti letech.

„Sice je to veterán, ale pomůže nám svou zkušeností a fyzičností. Vrátily se staré hvězdy a my musíme pracovat s tím, co máme,“ vysvětluje Šob.

A aby výpadků nebylo málo, řady absentujících rozšířil ještě zranění Vojtěch Hruban a další pivot Martin Kříž.

„Musíme improvizovat,“ říká Ginzburgův asistent Petr Czudek.

Aktuální nouze bez posil z NBA, Euroligy a Japonska pravděpodobně nastane i v únorové kvalifikaci.

Pro červencové okno a hlavně pro zářijový EuroBasket už ale Češi budou v plné síle.

Nicméně nadcházející kvalifikace o MS napoví, jak jejich vyhlídky budou vypadat, až se nynější třicátníci Satoranský, Veselý či Auda s národním týmem rozloučí.