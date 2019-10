Nač máme, ukáže čas, tvrdí opavský trenér Czudek

„Doufejme, že jsme dobře připraveni,“ usmál se Czudek. „Máme v týmu čtrnáct hráčů, takže soupiska je široká. Čekají nás tři soutěže, kromě ligy i Alpe Adria Cup a Český pohár, a všude se chceme dostat co nejdále.“

V minulé sezoně jste doplatili na náročný program, jelikož jste hráli Ligu mistrů. Tentokrát se toho nebojíte?

Naše liga se až na výjimky bude hrát jen jednou týdně, takže díky Alpe Adria Cupu budeme mít dva zápasy v týdnu. K tomu nás nečeká žádné náročné cestování (Opava má ve skupině maďarský Körmend, slovinský Šenčur a rakouský Hallmann Vídeň – pozn. red.). Zátěž rozložíme na všechny hráče.

Získali jste jen křídelníka Vojtěcha Bratčenkova, který v Kolíně moc nehrál kvůli potížím s kolenem. Jak to s ním vypadá?

Vojta absolvoval přípravu. Koleno nemá úplně stoprocentní, ale věřím, že se dá do kupy a bude v naší základní rotaci, aby nám pomohl.

Soupiska BK Opava Rozehrávači: Lukáš Bukovjan, Rostislav Dragoun, Radim Klečka, Matouš Kurečka a Jakub Šiřina

Křídla: Vojtěch Bratčenkov, Luděk Jurečka, Jakub Slavík, Jiří Štěpánek, Jan Švandrlík a Filip Zbránek

Pivoti: Václav Bujnoch, Martin Gniadek a Miroslav Kvapil

Trenéři: Petr Czudek a Kryštof Vlček

Do Prostějova odešel Radovan Kouřil. Bude chybět?

Ztratili jsme rozehrávače, kreativitu hlavně v útoku. Uvidíme, jak nás jeho přestup oslabí.

V minulé sezoně vás srážela častá zranění. Už jsou hráči v pořádku?

Míra Kvapil ještě ne, ale doufám, že se dá do kupy. Ostatní vypadají, že už jsou zdraví.

Nač si troufáte po minulé sezoně, která vám tolik nevyšla?

Šesté místo nebylo úplně to, co jsme chtěli. Ale bylo to tím, že jsme hodně cestovali a hráli soutěž (Ligu mistrů), na kterou jsme neměli hráčský kádr. Těžko říct. Vím, čeho jsme schopni, ale uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě Nymburk bude odskočený jako vždycky, ale od druhého místa po nějaké desáté to bude vyrovnané a bude záviset na tom, jak se týmům podařily nákupy posil, jak na tom budou zdravotně. Chceme být v první čtyřce, ale čas ukáže, jestli na to budeme mít. Doufejme, že v příští sezoně budou na našich výsledcích vidět zkušenosti z Ligy mistrů.

Většinu přípravy jste v klubu spolu s Jakubem Šiřinou chyběli, protože jste byli s reprezentací. Už jste se plně aklimatizovali?

Kuba nebyl v národním mužstvu herně tak vytížený, jako by byl v Opavě. Ale věřím, že euforii z mistrovství světa a vítězný duch přenese do našeho týmu a bude ten správný kapitán, abychom uhráli co nejlepší výsledky.