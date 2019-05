Měli jsme spoustu zaváhání, hodnotí opavskou sezonu kouč Czudek

„Po loňském finále jsme opět pokukovali po medaili, ale liga se vyrovnává a záleží na každém výsledku, na každém škobrtnutí během roku, a my jsme těch zaváhání měli spoustu,“ řekl Petr Czudek. „Do play off jsme tak šli z šestého místa a ve čtvrtfinále narazili na výborně připravený Děčín, který se po výměně trenéra znovu nadechl, a my u nich ani jedno ze čtyř utkání nevyhráli.“ Opava sérii ztratila 3:4 na zápasy.

62 zápasů odehráli v této sezoně basketbalisté Opavy v národní lize (44), Lize mistrů (14) a poháru (4).

Czudek je přesvědčený, že na umístění v domácí soutěži se odrazila účast v Lize mistrů. „To je to nejhlavnější. Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Hráli jsme i třikrát v týdnu, k tomu cestování, takže kluci měli těžké nohy a nebyli jsme schopní zvládat domácí zápasy, které jsme neměli prohrát.“

K tomu Opavské srážela zranění. Pomohl by širší kádr, silnější lavička, kdyby si ji klub mohl dovolit?

„Jedna věc jsou ekonomické možnosti, druhá, že jsme i tak měli na soupisce čtrnáct hráčů a Ligu mistrů na Tenerife jich stejně dohrávalo šest,“ odpověděl Czudek. „Můžeš mít deset hráčů, a když se vše sejde, odehraješ sezonu s nimi. Pokud máš smůlu a zranění se nakumulují... Nám by v tu chvíli nepomohlo ani dvacet hráčů.“ Otázkou však je, co tak rozsáhlou marodku zapříčinilo. „Těžko říct, zda to bylo četností zápasů, nebo nemáme fyzické dispozice hrát tolik utkání v jednom týdnu,“ řekl Petr Czudek.

Odchází rozehrávač Kouřil

Po sezoně z Opavy odejde rozehrávač Radovan Kouřil, který neodolal nabídce Olomoucka. Jeho šéfové měli zájem i o pivota Martina Gniadka, jenž se ale rozhodl prodloužit smlouvu v Opavě, stejně jako křídelník Filip Zbránek.

„Kluci, kteří se rozhodli zůstat, ukázali, že je to tady baví i za skromnějších peněžních podmínek,“ těší Petra Czudka. „Pro nás je důležité, že platy chodí pravidelně. Na druhou stranu basketbalový život není nekonečný, takže osobně si moc vážím, že se někteří hráči i přes zajímavější nabídky z jiných klubů rozhodli zůstat v Opavě. A ač jsou mnozí z nich Ostraváci, mají Opavu už jako svou, je to jejich přechodné bydliště a jsou schopní přimhouřit oko a jít s platem níže oproti tomu, co jim nabízejí jinde.“

Až na Kouřila by ostatní hráči měli v týmu zůstat. „Chceme získat jednoho hráče, který ale nebude typově na stejný post jako Kouřil, abychom příští sezonu byli silní a zabojovali o medaile,“ dodal Czudek, který je nově sportovním ředitelem klubu.

Zvažuje, zda zůstane i na pozici trenéra. „To se vyvíjí,“ usmál se. „Tým je už nějakou dobu stejný, takže by potřeboval nový impulz. Za těch sedm let jsem už vycákaný, unavený. Jisté je, že buď budu trénovat v Opavě, anebo nikde. Z Opavy neodcházím, chci, aby klub fungoval dál.“