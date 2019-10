Jsme trochu jako neřízené střely, tvrdí nymburský Benda

O úspěchu na mistrovství světa: Díval jsem se na každý zápas. V týmu jsem dříve byl, s kluky hrával. Je to obrovský úspěch. Vím, že tým je kvalitní, ale upřímně jsem nečekal, že skončíme takhle vysoko.

O reprezentantech z klubu: Kluci si přivezli euforii, ale také únavu. Mají za sebou už nějakých šestnáct zápasů včetně přípravy. Jsou unavenější, ale přijeli s daleko větším sebevědomím. Věřím, že nás jím nakazí a projeví se to v sezoně.

O přípravě: Samozřejmě byla komplikace, když se kluci z reprezentace připojili až dva týdny před startem sezony. My se samozřejmě známe dlouho, ale noví kluci neznají hráče, co byli v reprezentaci. Občas to bylo v přípravných zápasech vidět, že o sobě ještě tolik nevíme. Ale chce to čas a věřím, že do startu Ligy mistrů už budeme sehraní.

O omlazení týmu: Z pohledu basketbalu zatím působíme trochu jako neřízené rakety, běháme nahoru dolu, je hodně znát nárůst rychlosti oproti minulému roku. Jasně, že nechci vlát dva tři metry za ostatními. Takže se s nimi snažím držet krok. Doufám, že ještě nejsem tak pomalý. Věřím, že až budu, tak mi to někdo řekne a sám si to uvědomím, protože pak bych v tomto týmu neměl co dělat.

O Lize mistrů: Týmy jsou ohromně vyrovnané. Úroveň celé soutěže hodně vzrostla. Nejsou tam vyloženě slabí soupeři. Bude záležet na momentální formě, protože o ty čtyři postupová místa se může poprat kdokoli. Papírovým favoritem skupiny je Tenerife, pak Bamberg. Ale to jen na papíře. Tyto předpoklady se většinou mažou. Nikdo nemá jistý postup.

O fanoušcích: Moje přání je, aby lidi přišli. Samozřejmě je komplikace pro nymburské fanoušky, že Ligu mistrů musíme hrát v Praze. Už v minulé sezoně ale byla hala Královka docela zaplněná. A pro nás je důležité, aby nás diváci podporovali, protože pak se hraje mnohem lépe. Rozhodně nechceme bojovat před poloprázdnou tribunou.