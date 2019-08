Nymburk získal reprezentanta Tůmu a Američana Daltona

Tůma podepsal smlouvu na čtyři roky s opcí. „Je to hráč s potenciálem a mohl by zapadnout do našeho systému. Vzhledem k tomu, že se snažíme i pro příští sezony mít silné české jádro, tak jsme s ním podepsali dlouhodobou smlouvu,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Oren Amiel.

Tůma patří mezi největší české talenty. Reprezentoval na dvou šampionátech do 18 let a na dvou do 20 let. Letos se zúčastnil univerziády a vysloužil si premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace, s kterou absolvoval dva týdny přípravy na mistrovství světa, než přepustil místo Tomáši Satoranskému.

Jakub Tůma

Dalton je třetí letní posilou Nymburku ze zahraničí po Zachu Hankinsovi a Roku Rogičovi. Uzavřel roční smlouvu a nahradil Alexe Davise. V letní lize NBA loni odehrál jeden zápas za Denver, smlouvu ale nedostal a zamířil do Evropy.

„Hayden Dalton je dalším hráčem s nadšením a ambicí na sobě tvrdě pracovat a zlepšovat se. Líbí se mi na něm, s jakou hraje energií a touhou vyhrávat,“ dodal Amiel. „Je hodně atletický, rychlý, má slušnou střelbu za tři, cit pro přihrávku,“ prohlásil generální manažer klubu Rudolf Šimeček.