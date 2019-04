Musíme uhlídat všechny hráče Ústí, velí pardubický trenér Sanders

„Ústí má vyvážený tým, s kvalitními hráči na perimetru i pod košem. Za žádnou cenu se nelze zaměřit jen na jednoho hráče, musíme být připraveni dobře bránit všechny, kteří budou zrovna na palubovce. Sluneta může mít klidně pět basketbalistů v dvouciferných číslech, pokud jde o body,“ upozorňuje kouč pardubické Beksy Levell Sanders.

Beksa se však musí kromě soupeřů soustředit také na svůj vlastní výkon. V posledním čase se zvedla a po dvou výhrách nehrála vůbec špatně ani během poslední porážky s Nymburkem (64:80), jenže má pořád problémy s koncentrací.

„V každém zápase je výpadek už jako nějaký náš rituál,“ povzdechl si nedávno třeba pardubický křídelník David Škranc.

„Zápas s Ústím pro nás bude opět zejména o čtyřiceti minutách maximálního soustředění a koncentrace,“ tuší Sanders.

Ale nejen o tom. „Kromě vždy důležitých faktorů, jakými jsou doskok a eliminace ztrát, také nesmíme umožnit volné střely kvalitním ústeckým střelcům,“ pokračuje ve výčtu hrozeb Sanders. Ústí s sebou přiveze třeba solidní snajpry v osobách Pavla Houšky nebo Ladislava Pecky.

V posledních vzájemných utkáních zvítězili Východočeši nad Slunetou na její palubovce 77:69, na Dašické pak 82:67.

„Ani jednou to nebylo po jednoznačném průběhu, stejně jako v prvním utkání v sezoně (96:79). V domácím zápase jsme si třeba hodně pomohli přechodovou fází, rychle jsme útočili a dávali koše jak po doskoku, tak po inkasování. Rádi bychom na to navázali, ale Ústí stále bojuje, aby nespadlo do předkola. Bude to náročný zápas,“ míní pivot Pardubic Kamil Švrdlík.