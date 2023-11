Soudržná Beksa vyzve rychlé USK. Klíčové bude ujmout se rytmu, říká Miljkovič

Pokud by dnešní utkání v Praze na Folimance proti USK (od 17.30) probíhalo jako to předchozí v hale Slavie, pardubičtí basketbalisté by určitě nic nenamítali. Na svátek 28. října proti „sešívaným“ na palubovce dominovali — smázli je 83:57, a rázně tak uťali nedávnou trudnou sérii proher.