Hanáci? Nesmíme je nechat rozstřílet, zní od basketbalistů Pardubic

Začátek střetnutí pardubické Beksy s celkem z Hané se nepochybně ponese ve znamení potlesku — zástupci klubu totiž slavnostně předají dres s číslovkou 500 rozehrávači Tomáši Vyoralovi, který minule v Kolíně (porážka 89:93) dosáhl v počtu ligových zápasů právě na tuhle metu. Jenže v bitvě s Olomouckem bude pardubická opora dost možná chybět; při středečním pohárovém triumfu nad Ostravou (77:67) si totiž poranila nohu, a dlela tak na marodce podobně jako mladík Adam Lukeš.

Olomoucko se z výsledkově slabé ho období uprostřed týdne částečně vyhrabalo vítězstvím 84:78 v dohrávce nad pražským USK.

„Jsem si jistý, že to bude nebezpečný soupeř, zvlášť kdybychom ho nechali rozehrát a rozstřílet. I když je momentálně na konci tabulky, v žádném případě ho nepodceníme, připravovali jsme se velmi zodpovědně,“ řekl Mateo Čolak,

chorvatský křídelník Beksy. A pokračoval: „Rozhodně víme, o co hrajeme. Chceme postoupit do skupiny Al s co nejlepší bilancí a pak si dál budovat dobrou pozici pro play off. I Olomoucku jde ale o hodně, nemíní zůstat poslední, takže oba týmy budou mít velkou motivaci. Věřím v naši výhru.“

Když nyní šestá Beksa koncem října nastoupila na Hané, odvezla si odtamtud přesvědčivé vítězství v poměru 84:67.

„Ale Olomoucko je teď úplně jiným týmem než tehdy. Mají jiného trenéra a podepsali několik nových hráčů,“ varoval Vanja Miljkovič, asistent trenéra a Čolakův krajan.

„Potřebujeme konzistentní výkon po celou dobu, tak jako v poháru.“