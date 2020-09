O kvalitě týmu nepochybuji, hlásí kouč basketbalistů Pardubic

„Přál bych si, abychom nadcházející ročník zvládli nejen my, ale i celý basketbal jako takový,“ řekl na předsezonní tiskové konferenci BK JIP Pardubice předseda představenstva Pavel Stara. „Soutěž se hlavně musí odehrát. V momentě, kdy se zastaví, tak to bude opravdu velký problém, který neumíme řešit,“ dodal.

To však zatím není na pořadu dne. Kam se teď upíná hlavní pozornost Beksy, je dnešní dohrávané první finále loňského ročníku Alpe Adria Cupu, které začíná v 19 hodin v Děčíně.

„Je to první ostrý zápas, bude pro nás hodně důležitý. Věřím, že uděláme první krok k dokončení práce, kterou jsme loni začali,“ doufal hlavní kouč Pardubic Ken Scalabroni. Odveta je v plánu ve středu od 18 hodin v domácí enteria areně.

Základní skupinou i play off evropského poháru Beksa dosud prošla bez jediné prohry, do dnešního finále však nastoupí výrazně jiný tým. Východočechy totiž po nedohrané sezoně opustila čtveřice stěžejních postav kádru v čele s kapitánem a rekordmanem v počtu odehraných utkání v nejvyšší soutěži Radkem Nečasem, který se po konci kariéry přesunul do role sportovního ředitele klubu. Poroučeli se také Viktor Půlpán, Ozren Pavlovič a Ondřej Kohout, jenž se kvůli vleklým zdravotním potížím taktéž rozloučil s profesionálním sportem.

„Ztratili jsme čtyři hodně důležité hráče, jsem velmi zklamaný, že s námi v Děčíně nebudou moci vyběhnout na palubovku. Celou sezonu si za něčím šli a pak najednou kvůli tomu, co se teď ve světě děje, nemají šanci být součástí finále. Přitom by si to zasloužili, oni ho taky vybojovali,“ mrzelo Scalabroniho.

Na druhou stranu nepropadal žádné skepsi. Klub druhým směrem přivedl Američana T. J. Dunanse, který předloni proti Bekse řádil ve čtvrtfinále v dresu Olomoucka, nejlepšího střelce Žiliny minulého ročníku Jakuba Merešše a z hostování v Brně se do Pardubic vrátil Petr Heřman.

„Zabere trochu času, než noví kluci zjistí, kde je jejich role, ale na jejich dosavadní práci si nemůžu stěžovat. A vůbec nepochybuji o tom, že až si vše sedne, budeme mít dobrý tým,“ vyhlásil Scalabroni.

Z pozice kapitána na něj bude místo Radka Nečase nově dohlížet pivot Kamil Švrdlík, kterého si Scalabroni nemůže vynachválit.

„Kamil je ve všech ohledech lepší, než byl minulou sezonu. Když s ním strávíte víc času, uvidíte, že se rád pobaví. Jestli s ním půjdete na pivo, raději buďte připravení,“ vtipkoval Scalabroni. „Jakmile ale vleze na palubovku, rozjede tvrdý byznys. V trénincích i zápasech vyžaduje od všech včetně sebe sto procent, komunikuje s týmem, stará se o mladé hráče... Roste z něj lídr,“ rozplýval se.

„Poslouchá se mi to hezky, beru to jako obrovský závazek. Podle mě je však ještě spousta věcí, které bych mohl zlepšit. Třeba právě vůči mladším hráčům, o kterých trenér mluvil. Je to pro mě nová role, ve které ale bude i řada našich dalších hráčů. Tahle sezona bude o tom, abychom se to všichni naučili,“ předvídal nový kapitán Beksy Švrdlík.

Základní část Pardubicím odstartuje 12. září na palubovce USK Praha. Klub si do sezony i kvůli v úvodu zmíněným obavám nedává přehnané cíle, prvním „check pointem“ bude postup do skupiny A1.

„Chtěl bych poprosit všechny, aby co možná nejčastěji chodili na naše zápasy. Vezměte si roušky a svoje rodiny, život pokračuje covid necovid,“ pobízel Scalabroni.