Nedařilo se nám hrát nacvičené akce, mrzelo pardubického Švrdlíka po prohře

„Jedno bylo v postupném zlepšení našeho výkonu, díky tomu se nám mohlo podařit utkání i otočit,“ uvažoval 33letý pivot. „Ale na útočné polovině hřiště se nám nedařilo zahrát nacvičené akce, vůbec se do nich postavit. Scházely nám nájezdy, napichování obrany a následný výhoz nebo snaha dostat míč pod koš. Pro soupeřovu obranu byla naše hra strašně jednoduchá,“ vypočetl Švrdlík.

Pardubice přitom do třetího přáteláku nevkročily nějak bídně - úvodní čtvrtku vyhrály o dva body. Jenže následoval totální „výstup“: vysoce pasivní skóre 8:22 ze druhé desetiminutovky se výrazně promítlo do vyznění celého utkání.

„Měli jsme tam více problémů. Na domácí hráče jsme dost netlačili, oni mohli v pohodě rozehrávat svoje útoky a proměňovat střely, na které jsou zvyklí. Vpředu byly jednou z hlavních potíží naše minely v přechodové fázi a také jsme nebyli moc aktivní ve hře do koše. Spíš jsme ho obstřelovali,“ vadilo pivotu Švrdlíkovi.

V poločase se trenéři Beksy Scalabroni s Konvalinkou pochopitelně jali na nepříznivý vývoj zareagovat.

Částečně se to povedlo - hosté něco z náskoku soupeře ukrojili, a vyhnuli se tak případnému debaklu. Poslední část pak byla bodově naprosto vyrovnaná.

„Ve druhé půli jsme rozhodně chtěli přidat na té agresivitě v obraně a stejně tak hrát důrazněji i do koše, a ne zápas jenom odstřílet zpoza oblouku. Protože když nám nepadají trojky, nemůžeme jednoduše říct, že nám to nepadá, ale musíme něco změnit. Myslím si, že se nám to jakž takž dařilo. Samozřejmě tam byly chyby, ale určitě to bylo lepší než v prvním poločase,“ uvedl Švrdlík.

Již v sobotu se pardubičtí basketbalisté v přípravě poprvé ukážou před svými fanoušky v hale Dašická; od 17.30 tu hrají s USK Praha.