Kolín? Předvádí pomalý, ale chytrý basket, říká pardubický trenér

„Domácí jsou ve své hale hodně nepříjemným soupeřem, a proto se musíme maximálně koncentrovat hned na vstup do zápasu,“ poznamenal před utkáním Josef Potoček, 27letý křídelník Beksy.

„Minule proti Olomoucku nám vyšel, ale předtím, v Ústí a s Nymburkem, jsme po několika minutách prohrávali dvouciferným rozdílem, což teď nesmíme dopustit,“ pokračoval s dovětkem, že pokud se Kolín před vlastními diváky dostane do laufu, bývá pro hosty pekelně těžké vracet se zpět do zápasu.

Zatímco Beksa snad pomalu nabírá formu, když uspěla ve dvou mačích z posledních tří (ústeckou Slunetu před časem udolala 101:100 ve druhém prodloužení), Kolín za uplynulá čtyři kola vyhrál pouze jednou — shodou okolností v Písku (103:97), což oživilo rychle se vytrácející šance Pardubic na A1. Nejčerstvějším výsledkem Středočechů je pak domácí porážka 74:99 od Nymburka, jemuž Beksa nedávno na Dašické rovněž podlehla (82:97).

Matěj Burda z Pardubic zakončuje na kolínský koš.

„Kolínští mají velmi zkušený tým, který se prezentuje zcela odlišnou hrou než náš předchozí protivník. Olomoucko do toho šlo agresivně, fyzicky, kdežto Kolín hraje pomalu, ale chytře,“ nastínil Vanja Miljkovič, chorvatský kouč Beksy.

Důležité podle něj bude, aby jeho svěřenci už od úvodu vložili do utkání patřičnou energii a snažili se určovat jeho tempo.

„Víme, že nás čeká zápas s velice kvalitním sokem, ale jsem přesvědčený, že když předvedeme ten nejlepší výkon, jakého jsme schopni, máme dobrou šanci v kolínské hale uspět,“ prohlásil Miljkovič.

Pardubičtí mohou svoje sebevědomí proti Kolínu opřít i o první vzájemný duel, jenž se uskutečnil v říjnu v enteria areně při hudebně-sportovní akci „Hrajeme spolu za Pardubice X“. Tehdy Beksa, ač v globálu sama nepůsobila suverénně, Kolín nakonec rozdrtila 86:61, protože ten po pauze jako by přepnul do módu „jsme na výletě a jdeme se podívat po památkách“. Pro středeční měření sil by pochopitelně měl být užitečným povzbuzením i triumf nad Olomouckem.

„Hodně jsme si při něm pomohli bojovností i tím, že jsme hráli jako tým. Všichni jsme táhli za jeden provaz a právě tento faktor bude zásadní i v Kolíně. Věřím, že tam s obdobným stylem znovu dokážeme zvítězit,“ přál si křídelník Potoček.