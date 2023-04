Na Ústí. Domácí začátek série nám hodně pomůže, věří v Pardubicích

V posledních kolech nadstavby se s ústeckou Slunetou, sokem pro čtvrtfinále letošního play off, na dálku „mydlili“ vlastně jen o to, kdo sérii na čtyři vítězná utkání zahájí doma. Tuhle výhodu si nakonec vydobyli právě hráči pardubické Beksy (i když bilance obou celků, 21 výher a 15 porážek v případě Východočechů, resp. 20-16 u Ústí dostatečně vypovídá o tom, že to bylo vážně o chlup), a teď by ji tedy měli maximálně využít. Čtvrtfinále startuje dvojzápasem na Dašické dnes v 17.30 a zítra v 18.30.