Vypinkat formu a hurá na Pardubice. Postoupíme, věří ústecký šéf Hrubý

„Začínat doma by byla určitě výhoda, ale Pardubice potvrdily vzrůstající formu a lepší postavení si pohlídaly. Ale nedělal bych si z toho hlavu, musíme s tím bojovat. Určitě jdeme do série s cílem postoupit jako loni,“ burcuje ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Páté místo po dlouhodobé části bere jako úspěch. „Po neskutečné sérii výher jsme možná pomýšleli výš, ale když to vezmu celkově, jak silná a vyrovnaná liga je, tak páté místo je dobré.“

Do startu čtvrtfinále zbývá týden a Hrubý věří, že Sluneta načasuje formu. „Snad se nám stihne uzdravit křídelník Dailey, každá absence je v naší užší rotaci znát. Uděláme vše, abychom formu vypinkali tak, aby byla do startu play off co nejlepší,“ říká šéf.

Čtvrtfinále s Beksou startuje dvěma zápasy u soupeře (v pátek 21. dubna a v sobotu 22. dubna), v Ústí se hraje v úterý 25. dubna a ve středu 26. dubna. K postupu jsou potřeba čtyři výhry.

„K Pardubicím máme obrovský respekt, šly nahoru, nedávno ještě posílily. Ale play off je zase jiná soutěž a my máme svůj medailový sen. I když to bude těžké, každý člověk má mít sny a my od nich neupouštíme. A uděláme vše, aby se naplnily. Nelekneme se, půjdeme do toho po hlavě,“ slibuje Hrubý.