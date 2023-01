Smutná v nejlepší sezoně: Chceme pro Ostravu play off a v něm úspěch

Leč Ostravanky narazily na silné protivnice – suverénky z USK Praha (38:102) a posílenou pražskou Slavii (64:98), jimž daly šest a osm bodů.

„Adéla se potřebuje znovu chytit dobrým zápasem,“ uvedla ostravská trenérka Iveta Rašková. „Je to střelkyně, takže když nedává svou porci bodů, je to složité pro celý náš tým. Moc střelkyň nemáme, nahradit její koše je těžké.“

Smutná uznává, že bez ohledu na kvality soupeřek střelecky polevila. „Sama nevím, čím to je,“ podotkla někdejší mládežnická reprezentantka. „Jen doufám, že se mi střelba brzo vrátí.“

Zoufat nemusí. Jejím střeleckým rekordem za sedm ročníků, co je v nejvyšší lize, je 23 bodů Slovance z loňského prosince.

A ve středečním čtvrtfinále Českého poháru dala 21 bodů KP Brno. Ostravanky vyhrály 84:83 a poprvé v historii postoupily do Final Four.

SBŠ Ostrava zažívá dosud nejlepší sezonu. V nejvyšší české soutěži byla i čtvrtá, leč klesla na šestou příčku. Důvodem jsou mimo jiné zranění podkošových hráček Anny Kubíčkové, která nebude hrát do konce sezony, a Megan Mullingsová. „Ta by se měla do hry vrátit během února,“ doufá Smutná, jež se kvůli absenci obou pivotek musela častěji přesouvat z křídla pod koš.

I to ji mohlo střelecky přibrzdit.

„Je to hodně velká změna, navíc když oba posty střídám. Ale máme dvě nové hráčky a ty se snaží chodit pod koš, abych mohla hrát na křídle, kde jsem raději,“ zmínila Chorvatku Teu Perićovou a Polku Edytu Falenczykovou. Zdá se, že minulé dvě vysoké ligové porážky se na psychice družstva neprojevily.

„Z těch se musíme poučit a vrátit se k naší dobré hře,“ upozornila Smutná. „V lednu máme hodně zápasů, tak snad se přes ty porážky dostaneme.“ O víkendu čekají ostravský celek v lotyšské Rize zápasy Evropské ženské basketbalové ligy (EWBL) s domácím týmem Rigas Stradina Universitate a litevským Neptunasem Klaipeida, prvním a druhým celkem společné baltské ligy.

A v ženské lize odehrají tento měsíc duely v hale KP Brno (28. ledna) a v Chomutově (30. ledna).

Smutná se před minulou sezonou do Ostravy vrátila po dvou letech v Americe, kde hrála NJCAA za Northwest College z Wyomingu.

„Poznala jsem jiný než evropský basketbal a bylo to hodně odlišné,“ podotkla. „U nás je hra týmovější. Lépe se mi hraje tady v Ostravě. Ráda jsem se vrátila.“

Před touto sezonou měla nabídku z pražské Slavie, ale zůstala věrná ostravskému družstvu, v němž s kariérou začínala. A svého rozhodnutí nelitovala ani po minulé domácí ligové porážce od slávistek 64:98. „U nich jsme zase vyhrály my,“ podotkla.

Těší ji, že výkonnost SBŠ Ostrava se zvedla. „Je to i tím, že máme hodně dobré posily. A přestože je Megan zraněná, je tady Anacia Wilkinson, která nám výrazně pomáhá pod košem. A jsme lépe sehrané.“

Takže co se dá od týmu čekat v této sezoně? „Každopádně chceme do play off a být v něm úspěšné,“ odpověděla Adéla Smutná.

Šest zápasů před koncem základní části Ostravanky drží šesté místo před pražskou Slavií, která ale jde nahoru. Přesto by z horší než sedmé příčky do vyřazovacích bojů jít neměly, a tím by se ve čtvrtfinále vyhnuly USK Praha...

Vše se však teprve ukáže.