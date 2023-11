Nymburk si zajel do Baku pro postup, jen drtivá porážka ho zastaví

Nymburk vyhrál čtyři z pěti dosavadních zápasů ve skupině. Jedinou porážku mu připravil Bahcesehir, který má lepší vzájemné zápasy. A pokud v posledním kole senzačně nezaváhá doma s Mornarem, uhájí první místo ve skupině a postup do osmifinálové skupiny L. Nymburku by tak připadlo druhé místo, ze kterých ale postupuje jen šest z deseti týmů.

Do tohoto hodnocení se započítávají pouze výsledky s prvním a třetím týmem v tabulce. To znamená, že Nymburku by se měly započítávat pouze výsledky s Bahcesehirem a se Sabahem. Středočeši tak už nyní mají započítány dvě výhry a výrazně kladné skóre +30 díky domácí výhře nad Sabahem 95:61. A jelikož některé týmy na druhém místě budou mít započítány jen jednu výhru, může Nymburk o postup už připravit jen opravdu vysoká porážka v Baku, která by Nymburku přinesla nejhorší skóre mezi týmy se dvěma výhrami.

ONLINE: Sabah BC - ERA Nymburk Utkání FIBA Europe Cupu od 16 hodin v podrobné reportáži

Spíše se tak hraje o to, na jakém postupovém místě se Nymburk bude pohybovat a do jaké osmifinálové skupiny bude zařazen. Pokud v Baku uspěje, měl by patřit mezi tři nejlepší týmy na druhých místech.

Pokud bude nejlepší, půjde do skupiny M, kde by narazil na španělskou Zaragozu a prvního ze skupiny E, kde se o vítězství perou FC Porto a turecká Manisa. Pokud skončí druhý nebo třetí mezi týmy na druhých místech, půjde Nymburk do skupiny N, kde by soupeři měli být francouzský Gravelines-Dunkerque a německý Chemnitz plus další tým z druhých míst. Menší porážka v Baku by pak zřejmě znamenala, že by Nymburk šel do skupiny K, kam by měli postoupit Bilbao, Göttingen a Balkan Botevgrad.

Nymburk je v souboji se Sabahem favoritem poté, co ho v domácím prostředí jasně přehrál o 34 bodů. Ázerbájdžánský celek, který vznikl teprve před 14 měsíci, je však doma silnější. Porazil zde Mornar Bar a celkem trápil i Bahcesehir, když ještě ve druhé půli ztrácel jen čtyři body.

Největším nebezpečím jsou američtí podkošoví hráči Sabahu. Pivot Donovan Smith a hráč na pozici čtyři Kyvon Davenport. Oproti zápasu v Nymburce bude mít Sabah na rozehrávce zkušeného Američana Corina Henryho.

Utkání se nehraje v domácí hale Sabahu, kde nyní probíhá šampionát v zápasení. Hrát se tak bude v Baku Sport Palace, tedy v hale, která byla v roce 2015 zrekonstruovaná pro turnaj v badmintonu a stolním tenisu na Evropských hrách. Jinak se využívá převážně na bojové sporty. Kapacitu má 1800 míst.