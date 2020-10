Balvín byl v Lize mistrů nejlepším střelcem Bilbaa, na výhru to nestačilo

Ani to ale španělskému celku, který ještě v úvodu čtvrté čtvrtiny vedl, k výhře nestačilo. V poslední části totiž vstřelil jen devět bodů.



„My jsme tam v jednu chvíli zpanikařili, což se nám už stalo i v některých zápasech v lize. Hrajeme třeba dlouho dobře, ale najednou vypneme a vznikne nám ve hře zmatek. Hned po utkání v šatně jsme si řekli, že se nám tohle nesmí stávat a musíme se stále držet své hry a nesmíme si nechat vnutit soupeřovu hru. Naopak to musíme udělat my,“ uvedl Balvín v tiskové zprávě České basketbalové federace.

„Samozřejmě jsme chtěli zažít vítěznou premiéru v soutěži, ale soupeř je favoritem naší skupiny a nakonec dokázal vyhrát. Byl tam z jeho strany vysoký stupeň agresivity a byl to trochu jiný styl, než s jakým se setkáváme v lize, ale to je jen dobře, že si na to musíme zvyknout,“ podotkl 217 centimetrů vysoký pivot.

Se svým výkonem byl ale Balvín spokojený. „Jen první poločas mohl být z mé strany lepší, tam jsem si musel trochu zvyknout na hru soupeře, ale pak už jsem se rozehřál a rozehrál,“ doplnil někdejší hráč Gran Canarie či Bayernu Mnichov, který před zápasem dostal cenu pro nejlepšího hráče Bilbaa v minulé sezoně.

S Bilbaem, které ve španělské lize vyhrálo jediné z pěti utkání, jej čeká po dvoutýdenní pauze pořádný zápřah. Už ve čtvrtek je na programu ligový duel s Andorrou, v sobotu pak na hřišti Manresy. „Aktuálně jsme byli dva týdny bez zápasu a potřebovali jsme hlavně chytit herní rytmus, protože máme před sebou dva důležité zápasy ve španělské lize. Chtěli jsme se tak na ně spíš herně připravit, k čemuž nám Karsiyaka skvěle pomohla,“ konstatoval rodák z Ústí nad Labem.

Příští zápas v Lize mistrů odehraje Bilbao za dva týdny doma s německým Bambergem. Ještě před tím ho ale ve španělské lize čekají duely s euroligovými týmy, Realem Madrid a Baskonií Vitória.