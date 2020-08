Šlo jim jen o peníze. Z Balvína vztek na španělskou ligu ještě nevyprchal

„Mně současná situace změnila plány úplně. Jsem většinou přes léto ve Státech, žijeme s mým dobrým kamarádem v L.A. a trénuju tam individuálně na univerzitě. Takže za normální situace bych v létě na nároďáku nebyl. Ale tím, co nastalo, tak jsem ani nepřemýšlel, že bych se kempu neměl zúčastnit,“ řekl Balvín novinářům.

Z dohrávky ligové sezony neměl jeden z hlavních pilířů reprezentačního výběru na loňském mistrovství světa v Číně moc radost. Bilbao skončilo v jedné ze dvou šestičlenných skupin poslední s jedinou výhrou z pěti zápasů. A nucené dohrávání soutěže bylo podle 217 centimetrů vysokého pivota motivované jen snížením finančních ztrát ACB ligy.

„Nemůžu mluvit za ostatní, ale já nechápu, že se to ještě dohrávalo. Oni nám ještě dávají příští sezonu dřív, takže by bylo spíš adekvátní, kdyby turnaj zrušili a místo toho nám dali soutěž na začátek září,“ prohlásil Balvín.

„Týmy, které končily později, mají jen lehce přes měsíc před začátkem nové sezony a vůči hráčům to není fér. Každý rok je větší počet zápasů a minut. A basket je rok od roku fyzičtější,“ prohlásil Balvín.

Přitom klasické vytížení mu jako jednomu z lídrů týmu nevadí a pokračování v Bilbau zvolil hlavně proto, že bude hrát dvě soutěže - vedle ACB ligy i Ligu mistrů

Jiný než finanční důvod v dohrání španělské soutěže v provizorním programu ale nespatřuje. „Já si myslím, že oni to nechtějí, ale peníze hýbou světem. Tak to je. Myslím si, že kdyby nemuseli vracet peníze za televizní práva, tak se nehrálo. Myslím, že mají v ACB za jeden zápas asi 200 tisíc eur. To byl podle mého ten největší důvod,“ podotkl Balvín.

Jeho celek se potýkal v červnu s řadou absencí, což umístění také ovlivnilo. „Byli jsme pátí během základní části a to je to, co se počítá. Když to řeknu blbě, tak Baskonia vyhrála, ale kdo o tom mluví? V podstatě nikdo. Nemá to stejný kredit, jako kdyby to vyhrála během klasického play off,“ doplnil Balvín.

Po ligové dohrávce stihl dvoutýdenní volno, během kterého se doma věnoval rodině a kamarádům. V hale na pražské Folimance uspořádal druhý ročník své pivotmanské kliniky, českým nadějím přednášel i španělský trenér Javier Carrasco.

„Potom jsem tady měl kondičáka z Bilbaa, takže jsme dost makali. Teď bylo fajn vidět partu kluků z reprezentace. Přeci jen už jsme spolu to jádro iks let, takže je super se takto vidět jednou za rok a mít spolu kontakt. Během roku se toho nejen basketbalově, ale i v osobním životě hráčů děje hodně,“ podotkl Balvín.

Španělský atletický trenér Roberto Molina na pivotmanské klinice Ondřeje Balvína. Ondřej Balvín (vlevo) a atletický trenér Roberto Molina prezentují jeden z mnoha cviků českým podkošovým nadějím.

Sám se převedl s novou vizáží a jeho vlasy zdobí bílý přeliv. „Bylo to jen tak, nemám k tomu žádný důvod. Prostě jsem se jeden den vzbudil a řekl si: ‚Co teď? Tak si to dáme na bílo, proč ne?‘,“ usmíval se Balvín.

V Mariánských Lázních měl na startu soustředění sebou i svého psa, flat coated retrívra Charlieho. „Jsme takový balíček s pejskem. Měl jsem ho třeba už loni v Nymburce. Je součást mého života a nebudu ho omezovat kvůli tomu, že jsem třeba na nároďáku. Teď už hotely zvířata povolují, takže není problém,“ dodal Balvín.