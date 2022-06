Lakers sáhli po potomcích basketbalových legend O'Neala a Pippena

Shareef O’Neal má za sebou tři sezony v univerzitní soutěži NCAA v barvách UCLA a LSU. Odehrál 37 zápasů, aniž by se prosadil do základní pětky, s nijak oslnivými statistikami. Bodový průměr měl 2,6.

Před draftem v rozhovoru s novináři přiznal, že se přihlásil na draft, i když s tím jeho otec nesouhlasil. „Nechtěl, abych to udělal, a vím, že pravděpodobně nechce, abych to řekl, ale pardon. Jsme oba dospělí, zvládneme to. Vím, že je to legenda NBA. Je to můj táta, ale musel jsem. Ať se mu to líbí nebo ne, opravdu mi to nezabrání dělat to, co chci,“ prohlásil syn čtyřnásobného šampiona NBA, který hrál za Lakers osm sezon.

Scotty Pippen Jr. strávil tři roky v univerzitním týmu Vanderbilt Commodores. Jednadvacetiletý rozehrávač nastřílel v tomto ročníku vysokoškolské soutěže 736 bodů, čímž stanovil rekord Vanderbiltu. Průměr měl přes 20 bodů na zápas. Je jedním ze šesti potomků legendárního basketbalisty, který po boku Michaela Jordan získal šest titulů s Chicagem.

„Je to houževnatý kluk, co dobře brání, který se bude rvát každý den a na kempu o sobě dá vědět. Líbí se nám jeho přístup,“ řekl generální manažer Lakers Rob Pelinka.