Pippen překvapil: Jaký spor? Neurazil jsem se a s Jordanem problém nemám

Scottie Pippen se na konci července vyjádřil, že mezi dvěma světovými basketbalisty žádná nevraživost nepanuje. „Proč bych měl být dotčen něčím, co se stalo před třiceti lety?“ podivil se nevěřícně Pippen.

Jordan sice Pippena opěvoval jako nejlepšího spoluhráče, kterého kdy měl, ve druhé epizodě ho ale také označil za sobce. Scottie totiž zmeškal část sezony kvůli operaci kotníku, kterou místo v létě podstoupil až na začátku samotného ročníku.

A oheň byl na střeše. Michael hlasitě vyjadřoval svůj nesouhlas s jeho rozhodnutím a netajil se ani tím, že tomu vlastně vůbec nerozuměl. Zkrátka, byl na Scottieho naštvaný.

Ve filmu se propíral i moment z play off 1994, kdy se Pippen urazil na trenéra Phila Jacksona a odmítl nastoupit k závěru zápasu s New Yorkem. Jordan tehdy s týmem nebyl, přestoupil na baseballovou dráhu.

Po jarním vypuštění dokumentu šly mediálním světem zprávy, že slavná 33 byla hluboce nespokojena s tím, jak byla v seriálu její osobnost vyobrazena. Fanoušci měli dojem, že Scottie s dokumentem nesouhlasí a bývalé opory Bulls už nejsou přátelé.

Pippen však nedávno vyvedl všechny z omylu.



Scottie Pippen denies The Last Dance caused a rift with Michael Jordan https://t.co/0FZdFM0Q3A — Guardian news (@guardiannews) July 29, 2020

„Nebyl jsem z dokumentu zklamaný,“ tvrdí. „Vůbec mě to netrápilo. Seriál byl příležitostí pro mladší generaci, která toho tolik o basketbalu v devadesátých letech nevěděla.“

Možná mezi legendami nepanuje až taková disharmonie, jak se původně myslelo. Pippen přísahal, že mezi bývalými Bulls žádná trhlina není.

Zvláštní je, že až dosud se k dokumentu osobně nevyjádřil. Coby televizní analytik v ESPN má do médií snadný přístup a o názor na The Last Dance byl nepochybně opakovaně žádán.

Po premiéře desetidílné série každopádně Pippen našel zastání u mnoha bývalých spoluhráčů. „Měl by chodit se vztyčenou hlavou,“ řekl na jeho adresu pivot Dennis Rodman. „Myslím, že až teď si mnoho lidí uvědomuje, čím si Scottie tenkrát prošel. Během těch všech let byl pro Bulls nepostradatelným hrdinou.“