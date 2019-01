Nymburk začal náročný měsíc jasnou výhrou nad posledním Hradcem

Hradec sice začal dobře a chvíli vedl, ale pak měl problémy s tlakem domácích, ztrácel míče a inkasoval jednoduché koše, což dostalo Nymburk do pohody. Domácí celkem zaznamenali 37 bodů po soupeřových ztrátách a 24 bodů po útočných doskocích.

„Vstoupili jsme do utkání velmi slušně, ale Nymburk postupně přebíral otěže a ukázal jednoznačný rozdíl. Druhý poločas už se jen dohrával, ale jsem rád, že jsme to nevypustili, na víc to však dnes nebylo,“ připustil kouč Hradce Lubomír Peterka.

Střelecky se dařilo reprezentantovi Vojtěchu Hrubanovi, který za 18 minut nastřílel 17 bodů. Ve druhé půli po něm převzal štafetu další reprezentant Martin Peterka, pro něhož šlo o speciální zápas, jelikož Hradec koučuje jeho otec a kapitánem Sokolů je jeho bratr Ondřej. Rodinu ale nešetřil a rovněž zaznamenal 17 bodů, což byl jeho druhý nejlepší výkon v sezoně. Ještě o bod více dal v říjnu rovněž proti Hradci.

„Nikdy si na to nezvyknu. Před zápasem jsem se cítil hrozně divně. Byl jsem zvyklý hrát s bráchou a pod tátou, teď stojím proti nim. Je to zvláštní. Ale daří se mi proti nim. Chtěl jsem jim naložit co nejvíce, abych se doma mohl chlubit já,“ řekl Peterka.

„Hradci pomohlo, že přivedli nového rozehrávače (Pedu Stamenkoviče), se kterým hrají lépe, zlepšují se. Dnes také začali dobře. Takže jim přeju, aby se jim dařilo,“ dodal Peterka.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 17. kolo Nymburk - Hradec Králové 100:71 (29:20, 58:37, 81:55)

Nejvíce bodů: Hruban a M. Peterka po 17, Cosey 12, Pumprla 10 - Lošonský 16, Sedmák 14, Stamenkovič 9.