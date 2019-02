Hradecké basketbalisty čeká pekelný týden: čtyři zápasy

Hned v pondělí se totiž vydají ještě o kus dál do Opavy, kde sehrají čtvrtfinálový duel Českého poháru se soupeřem, který v této sezoně mimo jiné působí v Lize mistrů.

Ve středu se vrátí k ligové soutěži, na dohrávku 19. kola do Hradce přijede tým NH Ostrava. Poté sice budou mít o den zápasového volna víc, ale i tak bude jejich sobotní domácí duel s Olomouckem vyžadovat pořádnou dávku fyzických sil. Rozhodně jim není co závidět.

„Bohužel to takhle vyšlo, ale pokusíme se vše udělat tak, abychom z těchto čtyř zápasů vyšli co nejlépe,“ konstatoval trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka.

Každý zápas včetně toho pohárového považuje za důležitý, ale pokud by měl vybrat ten nejdůležitější, vše by směroval ke středě. „Utkání s Ostravou považujeme za klíčové, i rotací hráčů se pokusíme to udělat tak, abychom v něm byli co nejlepší,“ poznamenal kouč.

Už v neděli ve Svitavách bude poprvé mít kouč na střídačce klasického asistenta. Nepůjde o nikoho nového, do této role se z pozice hrajícího asistenta posune Dušan Pandula. Jedna z opor týmu v první polovině sezony se totiž vrací po nemoci, ale na hraní už to není, proto Pandula ukončil uprostřed sezony kariéru. „Nevěřil bych, že ambice vítězit se ve mně jako trenérovi zase objeví ve stejné formě jako u hráče,“ komentoval svůj přesun na střídačku Pandula.

V Hradci už také nepokračuje bosenský rozehrávač Marko Rikalo, jenž ze sestavy vypadl po příchodu Srba Pedy Stamenkoviče. Rikalo sezonu dohraje v maďarském týmu TF Budapešť.