Ukázali jsme charakter, radoval se po první výhře nymburský kapitán Kříž

„I kdyby to skončilo o bod, byl bych strašně rád, že se nám to podařilo zvládnout. Byl to pro nás klíčový zápas, pokud chceme pomýšlet na postup. I když jsme prohrávali až o patnáct, ukázali jsme charakter a jde o to, že hráči, které tu máme, ještě neukázali svůj celý potenciál a jsme teprve na začátku,“ řekl Kříž, podle něhož týmu prospěla trenérská změna.

Lotyše Robertse Štelmaherse nahradil minulý týden sportovní manažer Ladislav Sokolovský a na pozici asistenta přišel Pavel Budínský. „Změna trenéra je za mě super. Láďa Sokolovský se s Pavlem Budínským skvěle doplňují, ale toho času jsme spolu neměli moc. Věnovali jsme se základům, rychlému protiútoku, což nám zatím ohromně chybělo,“ doplnil Kříž.

„Soupeř obvykle hraje v šesti lidech a věděli jsme, že s námi nemůžou vydržet běhat. My se právě na běhání do útoku snažili celý týden pracovat. Taky nám zatím v sezoně nelítal moc balon, ale dnes jsme měli 26 asistencí, což je parádní číslo. Doufám, že to tak bude i dál,“ podotkl Kříž.

Nymburk dokázal vývoj otočit v poslední čtvrtině, kterou vyhrál 27:17. „V poločase jsme prohrávali o osm bodů, kdy oni měli trojky padesát procent a trefili úplně všechno. Ukázalo se, co říkal trenér Budínský. To procento šlo v druhém poločase dolů. My jsme toho mohli i v druhém poločase trefit i víc. Jak jsme zrychlili, tak jsme si vytvořili hodně otevřených střel. Ale hlavní úkol byl zápas zvládnout,“ podotkl Kříž.

Věří, že výkony Nymburka se budou nadále zlepšovat. „Musíme ještě zapracovat na obranném systému, postupně budeme přidávat další útočné sety a zlepšovat se. Věřím, že je čas pracovat dál a tohle byl první dobrý krok.“ dodal Kříž.