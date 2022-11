V Istanbulu bojují Češi o postup. Klassenovi jde i o rekord Ligy mistrů

Středočeši zdolali na začátku listopadu doma tureckého soupeře po zdařilé koncovce 79:76. Po předchozích porážkách s Bilbaem a na hřišti bosenské Igokey Aleksandrovac získali první výhru, díky níž se vrátili do boje o postup. Spolu s Igokeou a Bahcesehirem mají bilanci jedné výhry a dvou porážek.

„Bude to jeden z nejtěžších zápasů podzimu. Musíme zvítězit, abychom měli dobrou pozici v boji o postup. Soupeř je na tom ale stejně. Bude se tedy hrát o to, kdo bude mít větší šanci na postup,“ řekl pivot Petr Benda v tiskové zprávě. Pokud by Nymburk v Turecku prohrál, musel by v dalším utkání nutně porazit pro udržení naděje Igokeu.

Jediný český zástupce v soutěži má poslední týdny dobrou formu. Poté, co na konci října odvolaného lotyšského trenéra Robertse Štelmaherse nahradili Ladislav Sokolovský s Pavlem Budínským, vyhrál Nymburk všech šest utkání.

„Čeká nás těžký zápas. Věřím ale, že pokud navážeme v útoku na poslední zápasy a k tomu zlepšíme obranu, máme na to v Turecku uspět,“ uvedl Sokolovský. „Naším cílem je udržet se v zápase a nedovolit soupeři jít do nějakého většího úniku, protože očekávám, že postupem času bychom měli mít podobně jako doma navrch,“ doplnil nymburský trenér.

Bahcesehir posílil od prvního vzájemného zápasu o zkušeného Jamese Gista. Šestatřicetiletý pivot s 270 starty v Eurolize nahradil Slováka Vladimíra Brodzianského, který odešel do Partizanu Bělehrad.

„Je to ale zároveň i starší hráč, což zapadá do konceptu Bahcesehiru, který to staví na zkušenosti. Nemyslím, že by tam měla být větší změna v herním stylu. Budeme se snažit hrát svou hru, mít pod kontrolou doskok, běhat rychle dopředu a nacházet volné střely,“ řekl Sokolovský.

Dalšími klíčovými hráči Bahcesehiru jsou americký rozehrávač se zkušeností z české ligy Jamar Smith a francouzský pivot Jerry Boutsiele. Oba nastříleli v prvním vzájemném utkání 17 bodů, Boutsiele přidal 14 doskoků.

Nymburk by měl táhnout rozehrávač Marek Klassen, který má v listopadu průměr 24 bodů a 8,2 asistence a v sobotu vytvořil devíti trojkami do koše Brna nový klubový rekord. V Lize mistrů v obou dosavadních startech zaznamenal double double v bodech a asistencích. Pokud by se mu to povedlo i nyní, stal by se teprve druhým hráčem v historii soutěže, který by měl double double s asistencemi ve třech utkáních po sobě. Dosud se to povedlo jen Chrisi Wrightovi v sezoně 2019/20.

„Uvědomujeme si, že nás čeká silný protivník, ale věřím v úspěch. Od prvního vzájemného utkání jsme se ještě posunuli v souhře. I doma jsme dlouho tahali za kratší konec a otočili jsme to až v poslední čtvrtině. Důležité bude hrát ve vysokém tempu a unavit jejich klíčové hráče. Věřím. že zažijeme pořádnou tureckou atmosféru, protože se hraje o všechno,“ uvedl Benda.

Utkání se bude hrát v istanbulské Ülker Areně, která pojme 13 tisíc fanoušků a v níž nastupuje euroligové Fenerbahce. Duel začne v 18:00.