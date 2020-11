Dohoda o konkrétním datu startu nové sezony basketbalové NBA se blíží

Start nového ročníku ještě před Vánoci je přáním vedení NBA, hráči údajně chtěli začít až v polovině ledna. ESPN tvrdí, že zástupci hráčů by měli o návrhu ligy hlasovat ještě dnes.

Draft se uskuteční 18. listopadu online a tréninkové kempy by se podle návrhu ligy měly otevřít 1. prosince. V případě startu před Vánoci by mohla sezona skončit před začátkem přeložených olympijských her v Tokiu, jež budou zahájeny 23. července.

Zatím není jasné, kdy a zda vůbec by se zápasy nové sezony hrály s diváky na tribunách. NBA za minulý ročník, jenž se dohrával za zavřenými dveřmi, přišla na vstupném o 800 milionů dolarů.



Dalších 400 milionů ztratila na sponzoringu a prodeji reklamních předmětů a 200 milionů činila obchodní ztráta v Číně poté, co nyní již bývalý generální manažer Houstonu Daryl Morey podpořil protestující v Hongkongu proti pekingské vládě.

Minulá sezona NBA byla kvůli pandemii koronaviru přerušena 11. března a od konce července se dohrávala v „bublině“ v uzavřeném komplexu u Orlanda na Floridě. Šampiony se stali Los Angeles Lakers, kteří 11. října v šesti zápasech ukončili finálovou sérii proti Miami.