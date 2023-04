U basketbalistů Toronta skončil trenér Nurse, kouč šampionů NBA z roku 2019

Nurse působil jako hlavní kouč u týmu pět let a hned v první sezoně dovedl mužstvo k historickému titulu po finálovém vítězství nad Golden State. Ještě v následujícím ročníku hráli Raptors semifinále Východní konference a Nurse byl vyhlášen trenérem roku, ale v dalších třech se z předních příček vytratili. V sezoně 2020/21, v níž museli kvůli opatřením proti šíření covidu-19 hrát domácí zápasy v Tampě na Floridě, neprošli do play off, v další vypadli v prvním kole a letos nestačili v předkole na Chicago.

Nurse opouští klub s bilancí 227 výher a 163 porážek, což z něj dělá podle procentuálního hodnocení nejúspěšnějšího trenéra v historii klubu. V Torontu působil deset let, prvních pět jako asistent. V klubu měl smlouvu ještě na rok.

„Rozhodnutí provést takovou změnu není nikdy snadné, zvlášť u člověka, který byl nedílnou součástí historicky nejvýznamnějších úspěchů klubu. Ale je to příležitost udělat reset,“ uvedl prezident klubu Masai Ujiri.