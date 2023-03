Šlágr NBA v Sacramentu ovládlo Milwaukee, Adetokunbo nasázel 46 bodů

Milwaukee po poločase prohrávalo o devět bodů, ale druhou půli hosté ovládli 80:62. Největší rozdíl mezi soupeři byl v úspěšnosti střelby, kterou Bucks měli 58 procent, Kings jen 44.

Utkání poznamenala šarvátka necelých 16 sekund před koncem, do které se zapletli Trey Lyles a Brook Lopez. Oba hráči byli poté, co je od sebe rozhodčí odtrhli, vyloučeni. Bucks si zároveň mohli zajistit jako první tým účast v play off, nicméně potřebovali prohru Miami, které ale porazilo Utah.

Celkem 43 bodů zaznamenal také Jaylen Brown, jeho Boston ovšem překvapivě podlehl Houstonu 109:111 a připsal si čtvrtou ztrátu z posledních šesti utkání. Sekundu před koncem mohl vyrovnat střelou z nájezdu Jayson Tatum, z krkolomné pozice a téměř v pádu ale střelu zpod koše netrefil.

„Měl jsem za to, že jde o dobře provedenou akci. Jen jsme prostě neproměnili nájezd,“ hodnotil závěrečnou šanci Celtics trenér Joe Mazzulla. Tatum v utkání nasbíral 23 bodů, proměnil nicméně jen osm z 22 střel. Malcolm Brogdon přidal 20 bodů, Celtics přitom trefili jen 12 trojek ze 42 pokusů.

Vítězný Houston, s bilancí 16-52 druhý nejhorší tým soutěže, vedl s 28 body Jalen Green. „Vyplatilo se, že jsme drželi spolu, zpomalili tempo a celkově byli klidní,“ pochvaloval si Green.

Golden State vedl nad Phoenixem až o 25 bodů a nakonec zvítězil 123:112. Hvězdou duelu byl střelec Klay Thompson, který trefil osm trojek ze 14 pokusů a celkem nasbíral 38 bodů. S 23 body mu sekundoval hvězdný snajpr Stephen Curry a 20 přidal další střelec Jordan Poole.

Poražení, kteří budou minimálně do konce základní části postrádat zraněného Kevina Duranta, vedl s 32 body Devin Booker, 27 bodů a 12 doskoků nastřádal Deandre Ayton. Suns v Západní konferenci stále zůstávají čtvrtí s bilancí 37-31, Warriors jim pak dýchají z páté pozice na záda s bilancí 36-33.

Ani 41 bodů Trae Younga nestačilo Atlantě proti Minnesotě, které Hawks podlehli jasně 115:136. Tým už v poločase ztrácel 24 bodů a celkem trefil jen čtyři z 22 trojek. Vít Krejčí odehrál v závěru necelou minutu a půl.

Bez Ja Moranta, Kyrieho Irvinga nebo Luky Dončiče se musel obejít zápas Dallasu s Memphisem. Hostující Grizzlies nakonec uspěli 104:88, když je táhl s 23 body Desmond Bane. Mavericks vedli s 28 body Jaden Hardy nebo s 23 Josh Green.