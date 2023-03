Milwaukee má jisté play off NBA, výhru nad Phoenixem řídil Adetokunbo

Naopak Lídr Západní konference Denver se potýká s menší krizí, když prohrál už čtvrtý zápas v řadě. Tentokráte podlehl Torontu 110:125. To Los Angeles Lakers zvládli důležitý souboj o předkolo play off a porazili New Orleans 123:108.

Milwaukee mělo na hřišti Phoenixu většinu zápasu navrch, ale Suns se drželi v kontaktu ještě sedm minut před koncem, kdy bylo skóre vyrovnané 97:97. Pak ale Bucks šňůrou 19:4 zápas rozhodli ve svůj prospěch, když Suns nedovolili čtyři minuty ani bod. Pro Phoenix, který hraje bez zraněného Kevina Duranta, to byla třetí porážka za sebou.

Sestřih zápasu Milwaukee - Phoenix:

„Zapsat si padesát výher a postup do play off je vždy těžké, nesmíme to brát jako něco běžného, ale musíme si toho vážit, že se nám to povedlo už takto rychle,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Phoenixu se nelíbilo, že házel jen 16 trestných hodů, zatímco Milwaukee jich mělo 37. „Není to fér. Devin Booker házel jen tři a to ho bránil jeden z nejfyzičtějších obránců ligy Jrue Holiday. Janis jich na druhé straně měl 24. To je směšné. Ano, porazili nás, o tom není pochyb, ale tohle se mi těžko kouše,“ řekl trenér Phoenixu Monty Williams.

Denver poprvé v sezoně prohrál čtyřikrát za sebou a znovu to bylo proti papírově výrazně slabšímu soupeři. Toronto bojující o pozice pro předkolo play off těžilo zejména ze skvělé první čtvrtiny, ve které nastřílelo klubový rekord 49 bodů. Postupně tak Raptors vedli až o 24 bodů. Denver pak sice začal snižovat a přiblížil se na rozdíl tří bodů, ale Toronto už zápas dovedlo k vítězství.

Sestřih zápasu Toronto - Denver:

„Vypadá to, že jsme v období odpočinku, ale nemůžeme si dovolit odpočívat, když je 13 zápasů do konce základní části. Musíme najít cestu, jak se vrátit k našim výkonům,“ zlobil se trenér Denveru Michael Malone. Nuggets nepomohlo ani 28 bodů Nikoly Jokiče. Toronto táhli Fred VanVleet s 36 body a O.G. Anunoby s 24 body.

Odpočívat rozhodně nemohou Los Angeles Lakers, kteří bez zraněného LeBrona Jamese bojují o předkolo play off. A dnes svedli přímý souboj s New Orleans a výhrou se ve velmi vyrovnané tabulce dostali před Pelikány na desáté místo. Celky na osmém až dvanáctém místě jsou poskládány v rozdílu jediné výhry.

Sestřih zápasu New Orleans - LA Lakers:

Lakers podržel Anthony Davis, který měl 35 bodů a 17 doskoků. Malik Beasley přidal 24 bodů včetně sedmi trojek. „Byla to pro nás opravdu velmi důležitá výhra. Když se podíváte na tabulku, tak teď bude každý zápas velmi důležitý,“ řekl Davis.

Na pozice pro předkolo play off se dostal i Washington, který zvítězil 117:97 nad Detroitem i díky 36 bodům Bradleyho Beala. Nejlepším střelcem večera byl ale Damian Lillard, ani jeho 38 bodů ale Portlandu nestačilo k odvrácení porážky 107:123 s New Yorkem.