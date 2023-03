V NBA pokračuje povstání jedničky draftu, Philadelphia vyhrála poosmé v řadě

Philadelphia postrádala Jamese Hardena a Indiana Tyrese Haliburtona, to ale nic neubralo na ofenzivních hodech, které souboj nabídl. Po pomalejším rozjezdu Sixers ovládli pasáž hry 21:3 a od té doby neustále vedli až o 24 bodů. Starali se o to zejména Joel Embiid s Tyresem Maxeyem, kteří dali shodně 31 bodů.

Embiid se stále drží na prvním místě pořadí nejlepších střelců soutěže. Celkově to byl jeho devátý zápas v řadě s alespoň třiceti body, čímž vytvořil nový klubový rekord.

„Embiid je momentálně kandidátem na cenu pro MVP sezony. Je velmi těžké ho zastavit. Dá 31 bodů a to u toho vypadá, že se ani moc nesnaží. Je to chodící cheatovací kód,“ řekl trenér Indiany Rick Carlisle. „Navíc nám při absenci Hardena tvořil hru. Kdyby se to počítalo jak v hokeji, tak měl tak 15 asistencí,“ dodal kouč Philadelphie Doc Rivers.

Velké drama nabídl zápas Bostonu s Utahem. Celtics vedli už o 19 bodů a ještě 135 sekund před koncem měli náskok šest bodů, ale Jazz zápas zvrátili. Klíčovou trojku dal Lauri Markkanen a 35 sekund před koncem rozhodl zápas Talen Horton-Tucker. Boston měl ještě dvě šance na obrat, ale nejprve minul Jayson Tatum a následně nájezd Granta Williamse zastavil blokem Walker Kessler.

Celá základní pětka Utahu měla dvouciferný počet bodů, Markkanen zaznamenal 28 bodů a 10 doskoků. Za Boston nastřílel 25 bodů Jaylen Brown. Utah těžil z velké převahy pod košem, kde měl 17 útočných doskoků, z toho osm si připsal Kessler. Jazz se díky výhře dostali na desátou příčku Západní konference zajišťující předkolo play off na úkor Los Angeles Lakers. Boston si i přes prohru zajistil účast v play off, protože mu pomohla porážka Miami 99:113 na hřišti Chicaga.

Do sestavy New Yorku se po krátkém zranění vrátil Jalen Brunson a hned pomohl 24 body k cenné výhře nad lídrem Západní konference Denverem. Nuggets nepomohlo ani 24 bodů, 10 doskoků a 8 asistencí Nikoly Jokiče a 25 bodů Jamala Murrayho.

V souboji o druhé místo uspěly jak Sacramento, které vyhrálo 132:118 nad Washingtonem, tak Memphis. Grizzlies doma porazili obhájce titulu z Golden State 133:119.

Memphis rozhodl o výhře v poslední čtvrtině, kdy Warriors nejprve dotáhli náskok soupeře na rozdíl dvou bodů, jenže pak Grizzlies ovládli úsek hry 21:3 a v klidu si pohlídali vítězství. Největší měrou k němu přispěl Jaren Jackson s 31 body, Desmond Bane dal 26 bodů. Jonathan Kuminga za Warriors nastřílel 24 bodů.

Orlando porazilo Los Angeles Clippers na palubovce soupeře 113:108. Výrazně k tomu pomohl Fultz, který zažívá svoji nejpovedenější sezonu v NBA. Bývalá jednička draftu nastřílela 28 bodů.