Náhradník Reaves táhl Lakers k výhře, Bookerova palba Phoenixu nestačila

Na Západě nadále vede Denver, který vyhrál 108:102 nad Brooklynem i díky triple doublu Nikoly Jokiče za 22 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí. Triple double zaznamenal také Janis Adetokunbo, který 22 body, 13 doskoky a 10 asistencemi pomohl Milwaukee k vítězství 118:111 nad Torontem a potvrzení prvního místa v soutěži.

Čtyřiadvacetiletý Reaves odehrál dosud nejlepší zápas před rokem, kdy dal 31 bodů Denveru. Tehdy ale hrál v základní sestavě při absenci všech hlavních hvězd týmu a hrál také 43 minut. V neděli své maximum o čtyři body vylepšil, přestože byli Lakers až na LeBrona Jamese kompletní a Reaves šel do hry z lavičky.

Lakers se začátek příliš nepovedl, ale Reaves okamžitě po příchodu do hry začal skóre otáčet a 16 body do poločasu zařídil desetibodové vedení. Orlando se ale udrželo ve hře až do koncovky a ještě minutu před koncem byl stav vyrovnaný 103:103. Pak ale vzal osud zápasu do svých rukou Reaves a deseti posledními body Lakers v zápase rozhodl o výhře. Poosmé za sebou skončil na dvouciferném počtu bodů a fanoušci ho za jeho výkony ocenili skandováním MVP, tedy označením pro nejužitečnějšího hráče.

„Určitě nejsem kalibr MVP hráče, ale samozřejmě to potěší,“ řekl nedraftovaný loňský nováček. „Znamená to pro mě hodně, protože tím ukazují, že si cení mé hry,“ dodal Reaves, jehož bratr Spencer hraje s českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem v německém Bambergu.

„Reaves jen hrál to, co mu je vlastní. Byl aktivní, najížděl a sbíral fauly. Jeho body jsme opravdu potřebovali,“ řekl trenér Lakers Darvin Ham. Z dalších hráčů Lakers dal D’Angelo Russell 18 bodů a Anthony Davis měl 15 bodů a 11 doskoků.

Nejužitečnější hráč posledních dvou sezon Jokič zaznamenal už 28. triple double v ročníku. Denveru pomohl získat proti Brooklynu vedení až o 22 bodů, to ale Nuggets promrhali a Nets snížili čtyři minuty před koncem na sedm bodů. Nakonec ale Denver výhru uhájil, aniž by potřeboval od Jokiče v poslední čtvrtině bod.

Brook Lopez dal 17 ze svých 26 bodů v poslední čtvrtině a pomohl Milwaukee k výhře nad Torontem, které dobře bránilo Adetokunba. Ten sice proměnil všech devět svých střel, ale do zakončení ho soupeř příliš nepouštěl. S pomocí tak přispěchal Lopez, který jen za první dvě minuty poslední čtvrtiny zapsal osm bodů a získal Bucks vedení, které udrželi až do konce.

Vydařený závěr zápasu předvedl také Tyler Herro, který deset ze svých 19 bodů dal v posledních třech minutách a zajistil Miami výhru nad Detroitem 112:100.

Ani 46 bodů Devina Bookera nepřineslo Phoenixu vítězství. Proti byla Oklahoma City se Shaiem Gilgeousem-Alexanderem, který potvrdil, že hraje životní sezonu a 40 body zařídil domácím výhru 124:120. Phoenix vedl v prvním poločase už o 15 bodů, ale Thunder dokázali zápas otočit díky šňůře 18:2 z poslední čtvrtiny.

Atlanta s českým reprezentantem Vítem Krejčím na lavičce překvapivě prohrála se San Antoniem 118:126, když ztratila náskok 24 bodů.