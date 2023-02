McClung letec a showman. Soutěž smečařů v NBA ovládl „outsider“ z nižší ligy

McClung si prožil téměř pohádkový příběh.

Do NBA se snaží probojovat už druhým rokem poté, co nebyl draftován. Nejprve to zkoušel v Los Angeles Lakers, ale šanci nedostal, tak zamířil do Chicaga, kde na desetidenním smlouvu naskočil do jednoho utkání na tři minuty, a pak se vrátil do Lakers. Zde také odehrál jeden zápas.

Aktuální sezonu začal s Golden State, ale šanci nedostal a nedávno podepsal dvoucestný kontrakt s Philadelphií, za kterou zatím také nenastoupil. Celkem má odehráno v NBA 25 minut a trefil tři koše. Jinak celou profesionální kariéru tráví na farmách v nižší G-League.

Všechny čtyři McClungovy dunky:

All 4 of Mac McClung's dunks from the NBA dunk contest... all of them on the FIRST TRY



Přesto dostal šanci v soutěži ve smečování a prezentoval se s mimořádnou energií a „šoumenstvím“, díky čemuž patřil mezi velmi oblíbené hráče v univerzitní NCAA.

Nejprve přeskočil dva své kamarády a ještě se míčem dotkl desky, než ho zarazil do koše. Pak předvedl ve vzduchu otočku, další smeč s přeskočením člověka, kdy se hlavou dostal až k obroučce, a vše zakončil „dunkem“, při němž se ve vzduchu otočil o 540 stupňů. Třikrát dostal maximální známku 50 bodů a ve finále porazil Treye Murphyho z New Orleans.

Shrnutí celé smečařské soutěže:

„Jsem opravdu vděčný, že mi NBA dala šanci. A když mi ji dá znovu, rád se vrátím,“ prohlásil McClung. „Celou kariéru jsem outsider a musím ostatním dokazovat, že na to mám. A jsem ohromně šťastný, že se to dnes povedlo,“ dodal.

V soutěži trojkařů zazářil v prvním kole Tyrese Haliburton, který téměř neminul a nasbíral 31 bodů. Do finále postoupil se spoluhráčem z Indiany Buddym Hieldem, jenže finálové kolo Haliburtonovi už nevyšlo a dal jen 17 bodů. Hield se dostal na 25 a oba porazil Lillard, který v prvním i finálovém kole nastřílel shodně 26 bodů.

Damian Lillard během soutěže nejlepších trojkařů.

„Říká se do třetice všeho dobrého,“ uvedl Lillard, který vyhrál na třetí pokus poté, co mu předchozí dvě účasti v soutěži nevyšly. „Chtěl jsem to alespoň jednou vyhrát. Teď už mohu s klidem skončit. Navíc to vyšlo ideálně, že se to stalo zrovna tady, kde jsem doma,“ doplnil Lillard, jenž si na finále oblékl dres nedaleké univerzity Weber State, na kterou chodil.