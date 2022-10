To byl ale Randall! Neznámí Australané vypnuli Slunce a hvězdy

Byla to jen příprava. Hosté dali do zápasu o dost víc soustředění i energie než domácí. Přesto se nedá očekávat, že by ikony NBA chtěly s jakýmkoli cizákem prohrávat. Naposledy to dopustily před šesti lety, když Oklahoma City Thunder padli na tour po Evropě v hale Realu Madrid.

A porážka na americké půdě je ještě o rok starší. Fenerbahce Istanbul tehdy přehrálo Brooklyn Nets. K údivu amerického publika zrovna zazářil Jan Veselý.

Počet výher australských klubů nad soky z Ameriky? 0. Z 15 duelů. Až na šestnáctý pokus to vyšlo, když covid po třech letech povolil, aby se ligy ze dvou kontinentů zase potkaly.

Pro Adelaide, v uplynulém ročníku australské NBL sedmého z deseti celků s bilancí 10-18, který čtyři roky chyběl v play off, to byl výjimečný večer. A nejen díky šanci zanechat velkou basketbalovou stopu a zahrát si v arizonské Footprint Center.

Ten zápas se předpokládaným tahounům hostujícího týmu prostě povedl. Na větším hřišti outsideři trefili 24 trojek z 43 pokusů, to je kolektivní úspěšnost bezmála 56 procent!

Americký kanonýr Craig Randall II. vyvolal otázky, proč nemá napříč NBA mnohem větší jméno. Zaznamenal 35 bodů, když trefil devět trojek. Do druhé půle si schoval 27 bodů. Připomenul tím svá čtyřicetibodová představení z letošního jara ve farmářské G-League. Šanci mezi elitou přesto nedostal.

Robert Franks ho doplnil 32 body a šesti trojkami z deseti střel. Antonius Cleveland, poslední z amerického tria, zaznamenal 22 bodů. A ještě dva dvouciferné střelce měli 36ers, australského pivota Daniela Johnsona s 15 body a filipínskou naději Kaie Sotta s 11 body. Kapitán Mitch McCarron se blýskl 16 asistencemi a devíti doskoky.

Momenty ze zápasu Phoenix - Adelaide:

Poražení Suns rozhodně nenasadili béčkovou sestavu, nejlepšího střelce Camerona Payna s 23 body doplňují dvaadvacetibodoví Mikal Bridges a Deandre Ayton. Devin Booker zůstal na 13 bodech, Chris Paul na šesti, doplnil je 12 asistencemi. Australský pivot Jock Landale se coby posila uvedl 12 body. Někdejší hvězda australské ligy Torrey Craig zvládla 10 bodů.

Hlavní tahouni Suns, kteří v ročníku 2021/22 veleli v NBA k bilanci 64-18, stihli odehrát po 22 minutách. Nastupovali výhradně pospolu a své úseky zvládli. Kouč Monty Williams však po zápase přiznal, že je nechal na palubovce déle, než původně počítal.

A v zásadě pronesl, že jeho hráči hostující celek podcenili: „Soupeři jsme neprojevili respekt, jaký by si zasloužil. Pro nás je to velká příležitost něco nového se naučit.“

V pátek Adelaide 36ers své americké miniturné završí. Vyzvou Oklahoma City Thunder, už připravené, jenže mladé a neodhadnutelné. Bude to velký večer pro Joshe Giddeyho, australský talent se do Oklahoma City loni stěhoval právě z Adelaide.