Prchavý poklad z Versailles ozdobí stoletého pohrobka Paris St. Germain

Co Wembanyamovi chybělo? S ASVEL Lyon-Villeurbanne právě vyhrál národní titul, sbíral minuty v prestižní Eurolize i body do souboje o první pozici v draftu NBA 2023. A v příští sezoně chtěl Parker postavit tým kolem svého mladičkého pivotmana, i když věděl, že za rok bude muset měnit strategii zase. Ale Wembanyama za to stál, s jeho věhlasem se mohl lyonský klub posunout v evropské hierarchii o další stupínek výš.

Victor Wembanyama je velkou basketbalovou vzácností. Narostl na (nejméně) 220 centimetrů, rozpětí paží má přes 235 centimetrů a ani v nabírání dovedností není vůbec marný. Se špičkou se může poměřovat už pár let.