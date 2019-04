Tohle se neomrzí, ani po dvaadvacáté. Trenérská legenda má zlaté ruce

Hráčky USK si brněnským rivalem poradily 93:56 a finálovou sérii ovládly 3:0 na zápasy. Pro klub získaly devátý titul za sebou a třináctý v samostatné české soutěži, takže od vyrovnání rekordu Žabin je dělí jediný triumf. Na kontě navíc mají také osm československých úspěchů.

„Tohle se neomrzí. Pro mě je to sedmý nebo osmý s USK, já si to nikdy nepamatuju. Zrovna dneska mi volali ze slovenských novin a říkali mi, že to bude můj dvaadvacátý titul,“ řekla Hejková. „Ale to je úplně jedno. USK má teď jednadvacet titulů a moc nás to těší,“ dodala po zápase.

USK navíc natáhl sérii neporazitelnosti v české lize na 173 zápasů. „V každé sezoně čekáme, že nás někdo nachytá na hruškách po těžkém euroligovém zápase a cestování, ale ukazuje se, že máme tým poskládaný tak, že českou ligu nepodceňuje a bere ji jako přípravu na Evropskou ligu,“ prohlásila Hejková.

Hráčkám také poděkovala za výkon ve finále, kde ani na chvíli nepřipustily senzaci. „Jsem ráda, že to vzaly tak, jak vzaly. Celý tým k tomu přistoupil zodpovědně, protože tyhle poslední zápasy jsou ošemetné. Hráčky už jsou hlavami v letadlech na dovolenou, takže se stávají i zranění,“ uvedla Hejková.

Slovenská trenérka věří, že úspěchy USK budou pokračovat i v další sezoně, protože se klubu podařilo udržet všechny opory Alyssu Thomasovou, Valériane Ayayiovou a Isabelle Harrisonovou. „U Thomasové jsem byla rozhodnutá po měsíci Euroligy, že ji musíme ukecat, aby pokračovala, a podařilo se,“ řekla Hejková.

„Harrisonová byla překvapení Euroligy, jak se toho zhostila, a teď končí jako MVP finálové série. Její styl se nám hodí do krámu,“ přidala pětašedesátiletá trenérka. „Ona sama navíc byla po dvou týdnech z atmosféry v týmu tak nadšená, že se bála, abychom ji nevyškrtli z listiny,“ prohlásila.