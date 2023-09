První zápas a hned blázinec, žasly Pardubice. Msty za semifinále se dočkaly

„Samozřejmě jsem od kluků věděl, jaké bylo semifinále v minulé sezoně. Všichni tu po tom prohraném play off toužili po výhře. První zápas ligy a hned takový blázinec!“ žasl pardubický rozehrávač Bryce Alford.

Válečníci zaspali začátek, první čtvrtinu ztratili 25:37. „Je malý zázrak, že jsme se dokázali ještě vrátit zpátky. Pardubičtí byli na začátku hladovější než my, přijeli precizně připravení, začali hrát hned od první vteřiny. Zato my, než jsme nasáli tempo hry, už jsme byli ve velké ztrátě. Byla to klasická děčínsko-pardubická bitva, první čtvrtina a naše tragická úspěšnost trestných hodů rozhodly,“ hodnotil děčínský kouč Tomáš Grepl.

Sestřih zápasu Děčín - Pardubice:

S blížícím se závěrem si střelci z obou týmů rozhodli zahrát si na americké superstars. Těžkou trojku domácího Filipa Kroutila dorovnal hned vzápětí čarující Tomáš Vyoral.

Mimořádné drama v koncovce základní hrací doby pokračovalo, 11 vteřin před koncem Válečníci ztráceli 88:91. Walton z trestného hodu snížil, druhý skončil úmyslně na obroučce, ale Šturanovič dopichem srovnal. Rozhozená Beksa pak ztratila míč a Svoboda mohl střelou s klaksonem rozhodnout, jenže trefil obroučku a zápas šel do prvního prodloužení. Také v něm za stavu 100:100 měli poslední střelu domácí, Walton prošel mezi třemi soupeři, ale i on mířil do obroučky.

Ve druhém nastavení Válečníky zvedl z kolen dvěma trojkami v závěru Svoboda, 26 vteřin před sirénou obrátil skóre na 111:109. Hrdinou se ale nakonec stal pardubický Matěj Burda, jeho trojka s faulem byla vítězná. I když následný trestný hod (schválně?) nedal, domácí už měli na odpověď jen 5 vteřin a Waltonova střela z nouze na triumfu Beksy už nic nezměnila.

V divoké přestřelce nasázelo sedm hráčů 20 a více bodů, domácím lídrem byl kapitán Tomáš Pomikálek s 23 body a 14 doskoky, A. J. Walton mu sekundoval s 21 body, 13 doskoky a 6 asistencemi. Střelcem zápasu byl Bryce Alford s 29 body a pěti trojkami, Joey Brunk zaznamenal double double za 21 bodů a 10 doskoků.

„Po tom hrůzostrašném startu jsme se vrátili do zápasu a ve druhém poločase jsme asi byli lepším týmem. V prodloužení to bylo hodně nahoru dolů a myslím, že vyhrál šťastnější tým,“ smutnil děčínský pivot Martin Mach.