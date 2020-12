Naštvaný trenér ústecké Slunety: Nemáme se o koho opřít

Jak moc vás porážka bolí?

Nebolí mě porážka, ale to, že nás porazí tým, který je dovednostně úplně jinde. Jen tím, že jde a bojuje. Přijeli bez Sehnala, bez Rikiče, zraněný Mareš chyběl v posledních šesti minutách, to už proti nám hráli jen dorostenci. A stejně prohrajeme v koncovce.

Vaše bilance je 7-7, jste uprostřed tabulky. Co vy na to?

Jestli budeme prohrávat takové zápasy, za chvilku ve středu tabulky nebudeme. Je vidět, že i týmy, které jsou brané díky svým sestavám za outsidery, můžou vyhrávat. Jako třeba USK u nás, a to se jim omlouvám, protože prostě outsideři byli, my byli papíroví favoriti. Děčín je schopný porazit doma Brno, Kolín se vyhoupl nahoru. Všechny zápasy jsou těžké.

Jak NBL změnila pandemie koronaviru?

Je jasné, že chybí fanoušci, to byl šestý hráč na hřišti. Zápasy by byly jiné. Ale pořád hrajeme doma a venku, nevidím v tom výhodu ani nevýhodu. Covid momentálně nebrzdí vůbec nikoho. My jsme testovaní pravidelně a nevšiml jsem si, že by za někdo z jiných týmů chyběl kvůli covidu za poslední měsíc a půl nebo dva. Takže hrajeme v plných sestavách, pokud není nějaké zranění.

Kdo vás zatím z týmu uspokojuje a od koho čekáte víc?

Po tom posledním zápase mě nikdo výkonnostně neuspokojuje, od každého čekám víc. Není tady jediný hráč, o kterého bychom se mohli opřít. Nikdo, kdo by od začátku sezony držel výkonnost. Snad až na Spencera Svejcara, abych nebyl hnusný, i když proti USK zahrál šíleně. Jinak výkony jsou nahoru dolů.

Z Američana Svejcara s českými kořeny jste udělal kapitána. Proč?

Kapitán má komunikovat hlavně mezi mnou a šatnou. A Spencer je jediný, který je schopný to dělat. Bohužel v týmu nemáme žádného jiného lídra a mezi českými kluky už vůbec ne, který by chtěl řešit ty věci v šatně a měl nějaké slovo. Vyplynulo to ze situace.

Spencer Svejcar z Ústí zakončuje v krkolomné pozici na děčínský koš.

Budete ještě kádr měnit?

Já bych nechtěl, ale budeme-li hrát takhle, budeme muset.

Jste šestí. Jaký je váš plán pro zbytek sezony?

Chceme rozhodně hrát v první šestce. Jenže nikam se nedostaneme, pokud budeme hrát třeba jako v Ostravě. Nastoupíme proti dorostencům a vyhrajeme až v poslední čtvrtině. To samé proti USK, dokonce s porážkou. Na nás stačí jen trochu agresivní obrana a je to. Hráči odsouhlasí všechno, na co se připravujeme, všechno vědí, ale pokud nebudou jezdit po zadku a budou dělat taková hloupá rozhodnutí, nebude to dobré. Není možné, aby Autrey nebo Šotnar, kteří hrají nejvyšší soutěž dekádu, vyráběli hloupé chyby v obraně. Obranný doskok jsme neměli. To nejsou věci, které jsou o dovednostech, ale o srdci, jestli tam chce někdo nechat všechno.

S průměrem bezmála 85 bodu na zápas jste třetí nejútočnější tým. Co to pro vás znamená?

Vůbec nic. Těch bodů skoro stejně i dostáváme, proto nevyhráváme.