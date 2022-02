Ústečtí basketbalisté vyhráli v Hradci Králové a najednou jsou pátí

„Dnešní utkání se muselo líbit zejména divákům, protože padlo okolo 200 bodů. My jsme dneska měli skvělý den v útoku, což potvrzuje naši stoupající formu. Ale ani sám jsem nečekal, že jsme schopni takovýmto způsobem explodovat. Co nám nevycházelo v minulých utkáních v útočné fázi, tak dnes nám vyšlo vše, na co jsme sáhli, hlavně v poslední čtvrtině,“ pochvaloval si trenér Severočechů Jan Šotnar.

Kouč Východočechů Lubomír Peterka viděl hlavní příčinu porážky v obraně svého týmu.

David Škranc z Hradce Králové se pokouší zasmečovat do ústeckého koše kolem Ladislava Pecky.

„My jsme si zavařili už v prvním poločase, kdy nám dali 55 bodů. Naše obrana neexistovala. Neměli jsme obranné doskoky a tam vidím hlavní klíč ústeckého vítězství, protože se uklidnili,“ konstatoval. „I když jsme to v druhém poločase, myslím čtyři minuty před koncem, dotáhli na tři body. Ta prohra je nakonec krutá, ale pro ně výhra naprosto zasloužená,“ dodal.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 2. kolo nadstavby, skupina A1 Královští sokoli Hradec Králové - Sluneta Ústí nad Labem 91:113 (20:26, 44:55, 72:83)

Nejvíce bodů: Sedmák 23, Pešakovič 13, Škranc, Pavlovič a Šoula po 12, O. Peterka 11 - Autrey 30, Pecka 29, Svejcar 22, Johnson 9.