Polský boj o senzaci. Američtí basketbalisté se loučili s marným MS

Výběr Spojených států vypadl v Číně překvapivě ve čtvrtfinále s Francií a následně prohrál i se Srbskem. Poprvé po sedmi velkých turnajích za sebou tak Američané nejenže nezískali medaili, ale překonali dosavadní nejhorší výsledek na MS či OH, kterým byla šestá příčka ze šampionátu v roce 2002.

„Časy Dream Teamu skončily, bude to těžké,“ komentoval ústup ze slávy Kobe Bryant, dvojnásobný olympijský vítěz a pětinásobný šampion NBA. Na závěrečný víkend do Číny přicestoval jako ambasador FIBA a upozornil, že časy, kdy Američané automaticky sbírali medaile, jsou pryč.

„Už to není o tom, že by zbytek světa se pokoušel dostihnout Spojené státy. Zbytek světa už se na ně před nějakou dobou dotáhl. Dostalo se to do fáze, kdy USA něco vyhrají a něco prohrají, tak to zkrátka je,“ konstatoval Bryant.

Americký kádr pro MS se rodil v bolestech. Superhvězdy typu LeBrona Jamese či Stephena Curryho odřekly účast už dopředu a z 35 jmen původní širší nominace nakonec do Číny odcestovali jen čtyři hráči. Na vině nebyla jen zranění, ale i omluvenky kvůli přípravě na novou sezonu NBA.

V zápase s Polskem nicméně basketbalisté hodili zklamání za hlavu, první čtvrtinu ovládli suverénně 28:14 a výhru na závěr turnaje už si přes komplikace ve druhém poločase vzít nenechali. Pomohli si k ní 12 trojkami z 25 pokusů.

Poláci dosud na MS startovali pouze v roce 1967, kdy skončili pátí. V Číně jim nakonec patří lichotivá osmá pozice.