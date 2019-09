O americkém šoku a olympiádě. Basketbalisté: Šanci dostaneme za rok

Souběh americké a české porážky znamená, že si basketbalisté už nemohou vybojovat přímou účast v Tokiu. Ale příští léto je čeká olympijská kvalifikace, kterou si vybojovali již dříve.

Česká dřina proti silové legii z Austrálie vedené kouzelníkem Pattym Millsem skončila výsledkem 70:82. Rozhodně nic ostudného, naopak.

„Je to tým nejvyšší kvality, jeden z nejlepších na světě,“ říkal trenér Ronen Ginzburg. „Hráli jsme proti celku, který je dobrý na všech pozicích. Na své hráče jsem hrdý. I když jsme hodně prohrávali, snažili jsme se do zápasu vrátit, bojovali jsme.“

VIDEO: Pohádka skončila. Basketbalisti hodnotí prohraný zápas s Australany Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud by Američané nedopustili senzaci v duelu s Francií, na Česko by i tak čekal závěrečný souboj o olympiádu.

Jenže... „Dopadlo to, jak to dopadlo,“ pronesl jen pivot Patrik Auda. Češi se výsledek dozvídali od novinářů, neboť jak popisoval Tomáš Satoranský: „Dívali jsme se na průběh zápasu, ale pak jsme to zaklapli a nechtěli se nechat ničím ovlivňovat. Nevěděli jsme o tom. Samozřejmě by to bylo úžasné ještě hrát o olympiádu, je to pro nás pořád velká motivace. Ale teď už s tím nic neuděláme. A kvalifikaci budeme hrát na konci nadcházející sezony.“

Tenhle turnaj si Češi - už tehdy se Satoranským na hřišti, s Ginzburgem na lavičce a se spoustou současných opor - vyzkoušeli v roce 2016 v Bělehradě, tehdy postoupili do Ria domácí Srbové.

„Olympiáda, to je pořád obrovsky vysoký cíl,“ říká křídelník Vojtěch Hruban. „V kvalifikaci jsme; když to nevyšlo odsud, budeme mít ještě jednu šanci. A samozřejmě je ještě pořád o co hrát i tady. Chceme skončit co nejlépe.“

Po duševním bolu po porážce se možná hodí, že další zápas přijde za necelých 24 hodin. Po fyzickém vyčerpání ze soubojů s Australany nikoli.

„Pro nás to byl zápas tak výjimečný, že o únavě nemůže být řeč. Na to bych se nevymlouval,“ říkal sympaticky Hruban.

„Dneska byla Austrálie prostě lepší. Věděli jsme, že dříve nebo později tady narazíme na nějaký strop - a ten prostě přišel. Chceme zítra porazit Poláky, to bude náš hlavní cíl,“ uvedl o utkání fáze o 5. až 8. místo, které v Šanghaji začíná v 15.00 českého času. „Chceme se rozloučit a přidat nějaké ještě nějakou výhru pro fanoušky domů.“

Sestřih ze zápasu Česko - Austrálie:

Olympiáda by byla i při scénáři, že by se o ni v této pasáži turnaji střetly čtyři celky z Evropy (Česko, Polsko, Srbsko a nakonec postupující Francie), stejně vzdálená dvě těžké výhry.

„Bude důležité si udělat trochu náladu, abychom vyplavili aspoň nějaké hormony štěstí a připravili se na zítřek, protože času moc není,“ říká Jaromír Bohačík. „Musíme zregenerovat, ale co se týká motivace, nebude problém. Ano, pořád je o co hrát. Chceme bojovat o co nejlepší flek tady.“

A další šance na Tokio přijde v červenci 2020.

Sestřih ze zápasu USA - Francie: