ZÁPISNÍK Z ŠANGHAJE: Které slovo nemá v lásce americký kouč Popovich

dnes 6:27

Šanghaj (Od našeho zpravodaje) - Štěstí? Co je to štěstí? „Tohle slovo trenéři nemají v lásce. Já z výkonu nejsem šťastný prakticky nikdy,“ pravil legendární kouč Gregg Popovich poté, co američtí basketbalisté začali mistrovství světa výhrou nad Českem (88:67).