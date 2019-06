PROGRAM: Mistrovství Evropy basketbalistek v Srbsku a Lotyšsku

Účastníci šampionátu Skupina A (Riga): Ukrajina, Velká Británie, Lotyšsko, Španělsko. Skupina B (Riga): Švédsko, Francie, Česko, Černá Hora. Skupina C (Niš): Maďarsko, Turecko, Slovinsko, Itálie. Skupina D (Zrenjanin): Bělorusko, Rusko, Belgie, Srbsko.

O pořadatelství turnaje se alespoň v úvodní fázi dělí dvě země. V Rize se uskuteční boje v základních skupinách A a B, zápasy v céčku a déčku hostí srbská města Niš a Zrenjanin. Šampionát potom vyvrcholí v Bělehradě.

Ze základní skupiny projde přímo čtvrtfinále play-off jen vítěz. Týmy na druhém a třetím místě ještě čeká kvalifikační souboj o postup (křížem A vs. B v Rize a C vs. D v Bělehradě). Potom už následuje klasické play off a zápasy o konečné umístění.

I poražení čtvrtfinalisté mají ještě o co hrát, protože prvních šest celků z ME postupuje do olympijské kvalifikace, která je na programu v únoru 2020. Právě EuroBasket je pro evropské týmy jedinou cestou na Tokia.

Program ME basketbalistek v Lotyšsku a Srbsku

27. června

Skupina A

17:30 Velká Británie - Lotyšsko

20:00 Ukrajina - Španělsko

Skupina B

12:00 Švédsko - Černá Hora

14:30 Francie - Česko

Skupina C

16:00 Maďarsko - Slovinsko

18:30 Turecko - Itálie

Skupina D

17:45 Rusko - Belgie

20:30 Bělorusko - Srbsko

28. června

Skupina A

17:30 Lotyšsko - Ukrajina

20:00 Španělsko - Velká Británie

Skupina B

12:00 Česko - Švédsko

14:30 Černá Hora - Francie

Skupina C

16:00 Slovinsko - Turecko

18:30 Itálie - Maďarsko

Skupina D

17:45 Belgie - Bělorusko

20:30 Srbsko - Rusko

30. června

Skupina A

12:00 Ukrajina - Velká Británie

17:30 Lotyšsko - Španělsko

Skupina B

14:30 Česko - Černá Hora

20:00 Švédsko - Francie

Skupina C

16:00 Maďarsko - Turecko

18:30 Itálie - Slovinsko

Skupina D

17:45 Bělorusko - Rusko

20:30 Belgie - Srbsko

1. července

Kvalifikace o čtvrtfinále

17:30 A2 - B3

20:00 B2 - A3

2. července

Kvalifikace o čtvrtfinále

18:00 C2 - D3

20:30 D2 - C3

4. července

Čtvrtfinále

12:30

15:00

18:00

20:30

6. července

O 5. - 8. místo

12:30

15:00

Semifinále

18:00

20:30

7. července

O 3. místo

17:30

Finále

20:30