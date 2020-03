Kvapil je po boji s nádorem zpět

Pro Miroslava Kvapila je velké vítězství, že znovu nastoupil v nejvyšší české soutěži. Větší než to sobotní Opavy nad USK Praha 82:71 ve čtvrtém kole skupiny A1 národní ligy.



„Bylo to hodně těžké. Přiznám se, že jsem chvílemi byl hlavou i někde jinde...“ řekl Kvapil.

Aby ne.

Vždyť před třemi měsíci mu lékaři objevili nádorové onemocnění. Od 22. listopadu nehrál. „Bylo pro mě složitější, abych se pořádně koncentroval. Šel jsem do zápasu bez nějakého očekávání, ale snad jsem to zvládl,“ usmál se.

Trenér Petr Czudek ho chválil. „Jsem rád, že je Mirek zpátky, ukázal svou bojovnost, srdce,“ podotkl kouč.

Kvapil připustil, že měl z utkání obavy. Ale ne směrem ke své nemoci. „Vždyť s USK jsme nedávno dvakrát za sebou v lize i poháru prohráli a oni dotáhli dva zápasy s Nymburkem do prodloužení, což se nikomu jen tak nepodaří,“ připomněl. Co pro Kvapila znamená, že znovu hraje?

„Jestli jsem nad nemocí vyhrál, budu vědět asi až za několik let, ale je to na dobré cestě. Pro mě byl ten zápas důležitý i v tom, abych se vrátil do starých kolejí. Aby vše bylo jako dřív.“

Když mu lékař oznámil, že má nádor, nemyslel si, že to pro něj může znamenat konec basketbalu.

„Popravdě ani nevím, co se mi honilo hlavou, ale nějaký konec jsem si nepřipouštěl. Samozřejmě byly chvilky, kdy to na mě trochu dolehlo, ale pomohli mi přítelkyně, rodina, pan doktor Vágner, kamarádi, všichni mě pozitivně motivovali. Nepřipouštěl jsem si, že by to mohlo být nějaké vážnější. Měl jsem to nastavené tak, že se nádor odstraní, přeléčí se a budu zpátky.“ Tvrdí, že jinou cestu po čtrnácti dnech, kdy šel okamžitě na operaci, ani neviděl.

„Ten první týden byl krušný, ale potom jsem už myslel jen na návrat do basketu. Nejprve se ale musela zahojit rána, protože jsem měl rozříznuté břicho.“ Říká, že brzy měl velkou chuť do basketbalu. Trénovat začal zhruba před měsícem. „Jen tak lehce. A v klubu jsem to ani neříkal, nechtěl jsem si dávat nějaké cíle,“ podotkl.

Přesto měl v úmyslu znovu nastoupit, a to zrovna proti USK Praha. „Ta nemoc mi ale vzala hodně sil. Po týdnu, co jsem začal trénovat se svým kondičním trenérem Daliborem Pudichem, jsme se začali bavit o tom, zda je reálné, abych koncem února zase hrál. Došli jsme k tomu, že by to šlo.“

A tak Miroslav Kvapil opět zažívá radost ze sportu. Z krásných akcí. Z výher. Ale hlavně ze života.

Proti USK Praha odehrál 8:52 minuty, dal tři body, všechny z trestných hodů a k tomu si připsal pět doskoků. Další duel ho s Opavou čeká zítra od 18.00 v hale Olomoucka.