První úkol máme splněn. Doufám, že to tak bude pokračovat, řekl Kříž

Osobní zásluhy na výhře skromně přecházel. „Jediné důležité je, že na tabuli svítilo skóre, které bylo v náš prospěch. Do turnaje jsme vstoupili výhrou, první úkol máme splněn a doufám, že to takto bude i pokračovat,“ řekl novinářům Kříž, který zajistil šestibodový náskok 24 sekund před koncem. „Po tomto koši jsem si říkal, že už výhra dopadne. Myslím, že je jedno, komu to lepí. Nejdůležitější je týmový výkon.“

Byl rád, že se mu už od přípravy při střelbě trestných hodů daří a v závěru to potvrdil. „Já o tom raději nechci mluvit, nebo se to zase otočí. Ale od začátku přípravy jsem to zase trošku pozměnil, držel si čistou hlavu a zbytečně nad tím nepřemýšlel. Víc říkat nebudu, nebo to zas půjde, víme kam,“ smál se Kříž.

Při absenci pivotů Ondřeje Balvína, Patrika Audy i Jana Veselého odvedl důležitou práci pod košem. „Jelikož nejsme v nejsilnější sestavě a hlavně pod košem, někdo musí pozici pět držet a letos to padlo na mě. Snažím se pracovat s pozicí na hřišti co nejlépe, ať je jakákoliv. Více o tom nepřemýšlím. Je pravda, že Estonci neměli klasického pivota, který by dosahoval 207, 210 centimetrů, takže se hrálo snadněji. Snažím se využít i jiné aspekty. Když chybí výška, mohu to dohánět rychlostí, obratností i bojovností,“ prohlásil Kříž.

Kouč českých basketbalistů Diego Ocampo v duelu s Estonskem.

Zápas podle něj český výběr zlomil změnou obrany. „Jedním z hlavních faktorů bylo, že jsme v druhém poločase přešli na přebírání v obraně a oni moc nevěděli, jak s tím pracovat,“ řekl Kříž.

Byl rád, že se podařilo přenést přípravu na Estonce do zápasu. „Věděli jsme o nich všechno. Naskautovali jsme, kdo jde více do nájezdu, do střely, doleva, doprava. To určitě také rozhodovalo. Dodržovali jsme si předem dané pokyny,“ pochvaloval si Kříž. K tomu přidal Vít Krejčí 20 bodů a trefil šest z osmi trojek. „Vítek má tyto rány nastřílené a je skvělé, že mu to dnes padalo.“

V neděli čeká český tým souboj s Izraelem. „Musíme se připravit stejně jako na Estonce. Věřím, že navážeme na dnešní povedenou hru s tím, že omezíme ztráty. Dnes v druhém poločase přišel trochu problém. Nicméně i s jednadvaceti ztrátami se dá vyhrát zápas, buďme za to rádi. Musíme toto číslo ale v dalších zápasech snížit,“ dodal Kříž.