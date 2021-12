Děčín odražen. Bylo to i nepříjemné na nervy, svěřuje se hradecký kouč

Kdyby prohráli, už by se téměř jistě začala rozplývat výhoda, kterou si vybojovali na začátku sezony. Třeba i v tom, že by se na ně v případě porážky jejich soupeř v počtu výher dotáhl. Pod tímto tlakem se pustili basketbalisté Hradce Králové do zápasu s Děčínem, v němž si potřebovali vylepšit ligovou bilanci z posledních týdnů, jež je stále zřetelněji posílala v tabulce směrem dolů.