Druhý rok mezi elitou. Chceme výš, šanci máme, tvrdí hradecký kouč

Pokud by tomu podle úvodní věty bylo, museli by se Hradečtí už dopředu opravdu cítit pod velkým tlakem. V minulé sezoně, kterou po dlouhém čtvrtstoletí mimo elitu strávili právě v nejvyšší sezoně, se v NBL zachránili až díky baráži, když předtím obsadili poslední, dvanáctou příčku.

Na druhé straně se často mluví o tom, že první sezona přináší nováčkovský elán, který pomáhá a který ve druhé sezoně už není.

To je pravda, my jsme si ale loni prošli řadou pochopitelných problémů, které vyplývaly z toho, že jsme se do nejvyšší soutěže s klubem podívali po tak dlouhé době.

Které byly nejtěžší?

Všechno bylo najednou o velký krok výš. Hala, samotný klub, peníze. Tohle všechno jsme nějak zvládli a v tom bychom to měli mít ve druhé sezoně jednodušší.

A tým samotný?

Tam rovněž. Loni jsme si prošli nepříjemnými obdobími, kdy nám kvůli zdravotním problémům chyběli klíčoví hráči, měnili jsme v průběhu sezony některé hráče. A také jsme se dávali kompletně dohromady až v průběhu ligy, letos na tom jsme lépe.

Myslíte se složením kádru?

Přesně tak. Všichni hráči, se kterými do sezony jdeme, s námi jsou od začátku přípravy.

A složení kádru, v němž došlo k některým změnám?

Myslím si, že budeme silnější, navíc cítíme, že chemie složení družstva je příznivější než loni. Věříme, že to bude znát na výkonech i výsledcích.

Z čeho tak usuzujete?

Noví hráči Tresač, Pekárek a Henizl mají vysokou herní kvalitu, navíc jsou všichni přínosem i do kabiny. Dobře se ukazují i mladí Kantůrek a Jirák.

Oproti minulým dvěma sezonám ale nebudete mít v kádru žádného Američana, takových týmů v lize možná moc nebude. Nebude to handicap?

Nemyslím si, máme hráče, kteří jsou rovněž velmi kvalitní, chtěli jsme Tresače, ten přišel, takže jsme letos ani o Američanovi neuvažovali. Loni sice měl Canda dobrá čísla, ale očekávání zcela nenaplnil. A navíc v kádru máme ještě jedno místo pro cizince volné, uvidíme. Vycházíme ale i z toho, že máme kvalitní české hráče včetně příchozích. David Pekárek to má trochu jednodušší, protože druhou část uplynulé sezony strávil po návratu ze zámoří v českém basketbale, Dominik Heinzl se s tím českým potřebuje ještě trochu sžít.

Co vám ukázala příprava a zápasy, které jste v ní sehráli?

Že bychom měli být zkušenější než v minulé sezoně a že bychom neměli dělat tak stupidní chyby, jako se nám loni někdy povedly. A také to, že v útoku bychom na tom mohli být dobře a že potřebujeme ještě pilovat obranu.

A jednotlivé zápasy?

Šlo o přípravu, liga bude něco jiného. Jen mě trochu mrzí, jak jsme dopadli na Slovensku, což mělo být takové vyvrcholení. Jenomže kvůli osobním záležitostem s námi nebyli Stamenkovič a Sedmák, do toho dva hráči onemocněli a bylo to hodně znát. V Handlové jsme proti velmi kvalitnímu soupeři prospali první půli, ale druhá byla z naší strany velmi kvalitní a porážku o 14 bodů beru. V Žilině to bylo mnohem horší, tam jsme nic nepředvedli. Doma jsme jim to ale vrátili a vyhráli jsme o třicet bodů. A pak mě mrzí, že nám na poslední chvíli Brno odřeklo náš poslední přípravný zápas. Někdy se to ale stane, aspoň budou

Vraťme se na začátek. V minulé sezoně jste se v NBL zachránili až v posledním zápase baráže, předpokládám, že se tomu letos chcete vyhnout.

Jasný cíl s tím, že bychom se rádi posunuli výš a dostali se do předkola play off.

Jaké máte informace o soupeřích? Jak moc by to mohlo být dosažitelné?

Těžko se to předvídá, nikdo nebude chtít zůstat dole. Pravdou ale je, že v některých týmech došlo k poměrně velké obměně hráčů, peníze se těžko shánějí všude, proto dostávají šanci mladí. Platí to třeba o Kolínu či Ostravě. Podle mě se trochu zvýší rozdíl mezi špičkou a zbytkem, ale určitě to bude zajímavé, bude hodně rozhodovat momentální forma.

A vy?

Jak už jsem říkal, tým máme dobrý. Bude pro nás ale důležité, abychom byli zdraví. Pak šanci máme.