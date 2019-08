Do práce a hned v hale. Hradečtí basketbalisté začali letní dřinu

Královští sokoli v NBL ● Basketbalisté Hradce Králové se chystají na druhou sezonu v Národní basketbalové lize, do které se vrátili po téměř pětadvaceti letech. ● Tým se bude v nové sezoně spoléhat na loňské opory (Stamenkovič, Lošonský, Sedmák, Ondřej Peterka), k nim klub zatím získal další tři posily (Tresač, Heinzl a Pekárek). ● Příprava bude probíhat v domácích podmínkách, do NBL vstoupí 5. října na hřišti Olomoucka, poté vyrazí do Opavy, doma budou hrát až ve 3. kole (Ústí nad Labem).