Rivalky z Trutnova a Hradce jdou do derby jako rovný s rovným

Před středeční ligovou odvetou v Hradci je situace mezi oběma soupeřkami ještě vyrovnanější. Jak domácí Lvice, tak hostující Lokomotiva totiž v dosavadním průběhu šestkrát prohrály, lepší postavení Hradce v tabulce vyplývá jen z toho, že odehrál o jedno utkání víc. Projeví se letošní vyrovnanost i v hale na Eliščině nábřeží, kde dnešní duel mezi Hradcem a Trutnovem začne v 18 hodin?

Mohla by. Už také proto, že tentokrát do něj jdou v lepší pohodě hráčky Trutnova, které skvěle zvládly svá dvě poslední ligová utkání. Nejprve porazily na domácí palubovce Nymburk a poté si pro výhru dojely i do Prahy na Slavii. Shodou okolností jí získaly nad soupeřem, se kterým ten jejich dnešní v této sezoně oba zápasy prohrál.

A Lvice? Ty si náladu o víkendu pokazily v Brně. Na hřišti druhé KP sice v poločase vedly, ale po přestávce nastřílely chabých 16 bodů a prohrály. Nic jiného se jim ani nemohlo stát.