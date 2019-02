Výhru bereme, ale výkon mohl být lepší, tvrdí hradecká trenéra Ptáčková

Do zápasu obě družstva šla se stejným počtem porážek, jejich dosavadní ligová bilance tak byla hodně vyrovnaná. Lvice si ji však na úkor rivalek z Krkonoš výhrou 90:78 vylepšily. A hlavně hlavně mohly z hlavy vypustit nepovedenou druhou půli víkendového zápasu v Brně, kde tamnímu KP nastřílely pouhých 16 bodů.

„Vítězství bereme, ale výkon mohl být lepší. Možná se na nás trochu podepsala druhá půle z Brna. Už v prvním poločase jsme měli jedenáct ztrát,“ připomněla trenérka hradeckých Lvic Romana Ptáčková.

V prosinci hráčky jejího týmu zápas v Trutnově rozhodly drtivým nástupem. První čtvrtinu vyhrály vysoko 38:14 a pak už jim stačilo svůj náskok hlídat.

Tentokrát se nic takového neodehrávalo, rozdíl ve skóre jednotlivých čtvrtin nasvědčuje, že se hrál hodně vyrovnaný zápas. Lvice sice vyhrály všechny čtyři, ale liché o pouhé čtyři body, sudé dokonce jen o dva.

Přesto v zápase byly chvíle, kdy se zdálo, že směřují k jistému vítězství a ne k boji až do závěru, byť konečný rozdíl dvanácti bodů vypadá vcelku jednoznačně. Jenomže: ve třetí čtvrtině se sice Hradci podařilo po sérii úspěšných, často trojkových pokusů utéct až na rozdíl šestnácti bodů, ale než se nadál, byly z toho zase body jen tři.

„Trojky nám hodně v tomto zápase pomohly, dokázaly jsme si na zónovou obranu soupeřek vypracovat dobré pozice a ve třetí čtvrtině jsme je proměňovaly. Jenomže pak jsme udělaly pár hloupých ztrát a Trutnov to dokázal využívat rychlou hrou směrem dopředu,“ vysvětlovala trenérka hradeckého týmu.

Podle ní vedle úspěšné střelby z větší vzdálenosti hovořil ve prospěch vítězek také lepší doskok pod košem. „Na druhé straně jsme měli díry v obraně, nebyly to jen ztráty v útoku,“ poznamenala.

Derby se původně mělo hrát až na začátku března, protože je součástí závěrečného kola základní části. Tím, že si ho rivalky předehrály, jsou před Lvicemi už jen poslední dva zápasy. V nich nejprve zítra přivítají v roli velkých favoritek Ostravu, poté poslední únorovou středu nastoupí v Praze proti mistrovskému USK, kde naopak vysokými favoritkami budou soupeřky.

Z toho se dá vyčíst, na jakou výchozí pozici pro play off to bude hradeckému týmu stačit. „Teď se na to nedíváme. Chceme porazit Ostravu a pak na nás čeká USK. Nechci spekulovat, ale protože jsme minulý týden prohrály na KP Brno, už to pro nás nebude takové umístění, jaké bychom si přály,“ přiznala trenérka.