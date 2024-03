Nymburk přišel o vyloučeného trenéra, i tak mistry z Opavy jasně přehrál

Nymburk se vyrovnal i s absencí kouče Francesca Tabelliniho, který dostal v závěru druhé čtvrtiny za protesty dvě technické chyby a byl vyloučen. Jednu technickou chybu obdržel i domácí rozehrávač Ondřej Sehnal, jenž nesouhlasil s tím, že mu byl po souboji s Radovanem Kouřilem odpískán faul.

„Dostal jsem do obličeje. Ode mě byla až druhá reakce, a jak to bohužel bývá, rozhodčí viděli až tu moji, takže to pro mě skončilo technickou. To se může stát. Po vyloučení trenéra dostalo utkání nové grády a bylo koukatelné i s těma hodně faulama,“ uvedl Sehnal v rozhovoru s TVCOM.

Zápas byl vyrovnaný do 24. minuty. Od stavu 51:51 předvedli domácí třináctibodovou šňůru a dvouciferný náskok udrželi až do konce. V poslední čtvrtině vedli až o 23 bodů.

Nejlepšími nymburskými střelci byli Američané Ty Gordon a Sukhmail Mathon s 16 body. Reprezentant Jaromír Bohačík dosáhl v zápase dvou milníků - nejprve se dostal na 500 ligových trojek v kariéře a poté i 4000 bodů. Opavě nepomohlo 17 bodů Radka Farského.

„V druhém poločase jsme extrémně polevili v hlavách, přestali jsme věřit, že můžeme vyhrát. Strašně jsme se soustředili na rozhodčí, a proto jsme zápas nezvládli,“ řekl Farský.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 8. kolo nadstavby Skupina A1

Nymburk - Opava 92:79 (23:22, 46:41, 71:59)

Nejvíce bodů: Gordon a Mathon po 16, Stephens 14 - Farský 17, Mokráň 14, Puršl a Pecháček po 11. 17:30 Pardubice - Děčín, 17:45 Kolín - USK Praha, 18:00 Brno - Ústí nad Labem.