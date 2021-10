Návrat do pevnosti Královka. Nymburské trojkaře zkusí přestřílet Igokea

Do haly Královka se Nymburk vrací po roce a půl. Naposledy tam hrál sedmnáctinásobný český šampion na začátku března loňského roku osmifinále proti tureckému týmu Teksüt Bandirma. Po propuknutí pandemie koronaviru se v minulé sezoně vrátil k zápasům bez diváků do Sportovního centra v Nymburce.



„Návrat na Královku přinese spoustu krásných vzpomínek, protože jsme tam odehráli krásné zápasy před plnou halou. Všichni v Nymburce vědí, že teď je pro nás hlavní Liga mistrů, tam je ta naše hlavní koncentrace a tam jsou zápasy vyrovnanější a těžší. Tam si přijde na víc i fanoušek, takže věřím, že lidé přijdou a znovu navážeme na tu plnou halu,“ řekl kapitán Vojtěch Hruban.

Příznivce může nalákat i domácí bilance Nymburka v Lize mistrů s deseti výhrami z posledních 11 utkání. Pokořit je dokázalo jen Tenerife.

Igokea má stejně jako Nymburk na kontě jednu výhru a jednu porážku. Po úvodním domácím vítězství nad PAOK Soluň 68:64 prohrála v dalším utkání před vlastním publikem s Galatasarayem 85:89.

„Viděl jsem oba zápasy, nedají nikomu nic zadarmo. Jsou tvrdí, výborní v obraně a systematičtí v útoku. Ale myslím, že proti nim máme hodně zbraní, které můžeme vytáhnout. Pokud budeme pokračovat v našich vzestupných výkonech, tak bychom měli doma začít výhrou,“ řekl Hruban.

Darko Talič (vpravo) z Igokey brání Malcolma Griffina z PAOK Soluň.

S bilancí z úvodních zápasů venku je vcelku spokojený. „Zatím je to tak nějak podle plánu. Přivezli jsme jednu výhru, takže tabulkově jsme na tom dobře. Výkon má stoupající tendenci. Ze začátku sezony to ani v české lize nebylo ideální, v hale PAOK to už ale bylo mnohem lepší. Doufám, že to bude pokračovat a nadále budou mít naše výkony stoupající tendenci, protože pokud nedokážeme doma vyhrát, tak venkovní výhra ztratí na významu,“ doplnil lídr týmu.

Pondělní Liga mistrů Skupina E - 3. kolo PAOK Soluň - Galatasaray Istanbul 81:74



Igokea, která je tradičním účastníkem Adriatické ligy, v minulé sezoně Ligy mistrů postoupila ze základní skupiny a nechala za sebou bohatý Hapoel Jeruzalém i francouzský klub se slavnou minulostí Limoges. Z osmifinálové části nepostoupila, když skončila za Tenerife a pozdějším šampionem Burgosem.

Jejím nejnebezpečnějším střelcem je americký rozehrávač Antabia Waller, který dává v průměru 18 bodů na zápas. V Lize mistrů má Igokea zatím druhý nejlepší doskok hlavně díky Daliboru Iličovi a americkému pivotovi De’Shawnu Stephensovi.

Nymburk táhne americký rozehrávač Jerrick Harding, který je s průměrem 21,5 bodu na zápas pátým nejlepším střelcem soutěže. Lukáš Palyza je nejlepším trojkařem Ligy mistrů s osmi proměněnými trojkami z 11 pokusů.

Ve dvou zápasech Středočeši trefili celkem 27 trojek, nejvíce ze všech účastníků soutěže.

„Tým je tak poskládaný, že nemáme kila a centimetry na to, abychom hráli dovnitř na pivoty a zády ke koši, takže spousta našich střel je po driblinku a vyhazování ven na trojky. Takže k výhrám potřebujeme dobrou střelbu. Když jsou čtyři nejlepší střelci perimetroví hráči, tak nemůžeme čekat, že budeme dávat 50 bodů z vymezeného území pod košem,“ uvedl Hruban.

Tabulka Tým Z V P S B 1. Galatasaray Istanbul 3 2 1 264:251 5 2. PAOK Soluň 3 1 2 228:226 4 3. KK Igokea 2 1 1 153:153 3 4. ERA Nymburk 2 1 1 169:184 3

Fanoušci mohou na utkání zavítat při dodržovaní vládních opatření proti šíření koronaviru. Musí být buď očkování, nebo mít potvrzení o prodělání nemoci či být otestování na covid-19. Klub připravil mobilní testovací centrum i přímo ve fanshopu Královky před zápasem.