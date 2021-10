Basketbalista Nymburka má roztroušenou sklerózu, na konci října by zase měl hrát

„V pátek jsem začal s léčbou. Je to nemoc na celý život, ale bylo mi řečeno, že dnešní medicína je na tom tak dobře, že mě udrží bez nějakého omezení při normálním životě. Nemělo by mě to nijak omezovat,“ citoval Tůmu klubový web.

Roztroušenou sklerózu, při níž imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu, se nedá vyléčit, ale lze potlačit většinu příznaků a zpomalit zhoršování stavu. „Za týden bych měl začít pomalu trénovat. Léčba by mi měla pomoci zabránit nějakým komplikacím a normálně bych měl dál fungovat s týmem jako dřív,“ doplnil Tůma.

Tůma přišel do Nymburka z USK Praha v roce 2019, ve kterém byl také zařazen do širšího reprezentačního kádru. V české nejvyšší soutěži odehrál 142 zápasů s průměrem 5,7 bodu na utkání. Letos absolvoval s národním týmem finální přípravu na olympijský turnaj, poté co trenér Ronen Ginzburg preventivně rozšířil kádr i kvůli hrozbě rozšíření koronavirové nákazy.